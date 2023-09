Best Dub Poet : Actuel-Média lance son projet

Le weekend dernier, le directeur de la WebTV, Actuel-Média, le jeune Mahamadou Diarra dit Ras Kébé était face à la presse avec le directoire de la télé web, pour lancer leur projet inutile ‘’Best Duc Poet’’. Un projet artistique financé par le réseau Kya à hauteur de 9 millions de francs CFA.

C’est à la suite d’un appel à candidature du Réseau culturel Kya que le groupe Actuel-Média a décroché cette part du lion d’une valeur de 9 millions pour conduire à bon port son projet “Best Dub Poet”. Aux dire Ras Kébé, le DG d’Actuel-Média, “Dup poésie” est un genre artistique musical engagé de la même famille que le Reggae. Le projet intitulé ‘’Best Dub Poet”, compte sélectionner trois bons jeunes dans l’art, afin de les former et de les accompagner pour une durée d’un an à 18 mois.

Le Dub poésie est du genre slam et reggae mélangés où, l’artiste parle et donne des messages engagés sous un son de reggae. Pas totalement slam car, il y a le son reggae et totalement reggae car les paroles dites et le message lancé doivent être plus intéressants que la musique. La base c’est le message. A en croire le porteur du projet, au Mali seul lui, Ras Kébé et Ras Bath du CDR font ce genre d’art poétique au Mali.

Pour bénéficier du projet, il faut être jeune âgé de 18 à 35 ans. Postuler au concours, les candidats enverront leur texte ou leur enregistrement vocal pour ceux qui ne savent pas écrire, à des numéros whatsapp et comptes mails qui seront publiés lors du lancement de la candidature. Les membres du jury prendront les 10 meilleurs textes et sons. Après ils passeront à un autre tirage par un autre test, parmi ces 10, pour avoir les trois meilleurs dont un garçon et deux filles. C’est avec ces trois sélectionnés que le projet sera conduit pendant 1 an voire 18 mois, a indiqué, Ras Kébé.

A la fin du projet, les trois bénéficiaires seront formés et outillés pour être des vrais artistes Dup poètes. Ils auront à leur actif artistique, un album, 4 clips, 10 sons. Le groupe Actuel-Média sous les ailes du réseau Kya, organisera pour les Trois “Best Dub Poet” des concerts à Bamako et dans les autres régions du Mali. Pour postuler, il faudrait envoyer un texte poétique engagé ou une voix en genre slam via les adresses qui seront communiquées.

Le Réseau Kya, sur ce projet a été financé par l’Union européenne. Ledit réseau reste aujourd’hui, un grand mobilisateur de fonds pour les artistes maliens. “Il suffit de nous suivre et de postuler avec des projets à long terme“, a laissé entendre la présidente du Réseau au Mali, Maman Koné.

Koureichy Cissé

