Cellule de crise des organisations professionnelles de la presse: Communique N° 01 relatif à la disparition du journaliste Aliou TOURE

Les entités associatives ci-dessous énumérées portent à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que le journaliste Aliou TOURE, Directeur de Publication du journal Le DEMOCRATE et membre de plusieurs associations, est porté disparu depuis le jeudi 6 avril 2023.

En dépit des alertes données par ses proches, des recherches et communiqués d’organisations faîtières, nous n’avons toujours pas de ses nouvelles.

Dans le but de le retrouver sain et sauf et dans les plus brefs délais, diverses organisations professionnelles de médias ont décidé d’agir ensemble et de manière concertée pour plus d’efficacité dans cette affaire.

A cet effet, il est mis en place, sous l’égide de la Maison de la Presse, une «CELLULE DE CRISE- A. TOURE».

Les entités associatives qui l’animent sont d’ores et déjà préoccupées par la disparition de Aliou TOURE et invitent les plus hautes autorités à tout mettre en œuvre pour qu’il soit retrouvé le plus rapidement possible.

Enfin, la cellule de crise demande à l’ensemble des hommes de media de rester mobilisés et unis pour que Aliou TOURE regagne sa famille biologique et professionnelle dans les meilleurs délais.

Bamako, le 8 avril 2023

Ont signé :

Union nationale des jeunes éditeurs de presse UNAJEP,

Union nationale des journalistes du Mali UNAJOM,

Association professionnelle de la presse en ligne APPEL,

Union des radios et télévisions URTEL,

Comité transitoire de l’association des éditeurs de presse privée CT-ASSEP,

Union des journalistes reporters du Mali UJRM,

Mouvement de protection de la presse contre les violences MPV,

Groupe patronal de la presse écrite GPPE, Réseau Media et Droits de l’Homme RMDH,

Forum des responsables des médias du Mali FORMA

