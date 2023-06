Le Mali, invité d’honneur à la cérémonie de sortie de la 50e promotion du CESTI (Centre d’Etudes des Sciences de l’Information et de la Communication) ce 25 mai 2023 à Dakar, à travers l’Amicale des Anciens étudiants maliens du CESTI de Dakar (AMA-CESTI) et l’Ecole Supérieure de Journalisme et de Sciences de la Communication du Mali.

La délégation malienne composée de l’AMA-CESTI, l’Association des anciens étudiants et stagiaires de Dakar (AESD), l’Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la Communication du Mali (ESJSC) et Hamadoun Touré (ancien ministre de la Communication) a pris part à la cérémonie de sortie de la 50e promotion du Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’information de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (CESTI/UCAD), au Sénégal.

La cérémonie s’est tenue le jeudi 25 mai 2023, dans l’illustre salle de l’auditorium de l’Université Cheick Anta Diop (UCAD 2), sous la co-présidence des ministres sénégalais en charge de l’Enseignement supérieur et de la Communication. Cet événement qui a tenu en haleine pendant plus de deux heures un parterre de personnalités et patrons de presse, a marqué la fin du parcours académique des étudiants la 50e promotion baptisée «Jean Meïssa Diop», lui-même journaliste et tout récemment enseignant avant le rappel de son âme en janvier 2021. Ancien du Cesti de la 13e promotion dont font partie les Maliens, Modibo Dougoutigui Traoré, Seydou Baba Traoré, il a su marquer sa génération et la jeunesse par sa modestie et son humanité.

En tant qu’Amicale représentant les anciens étudiants maliens, l’AMA-CESTI a tenu à manifester son soutien et sa fierté envers les nouveaux diplômés de l’école. La présence d’une forte délégation de quinze membres, venue spécialement du Mali et conduite par le président de l’Association, Alassane Souleymane (29e promotion, 2001), avec le renfort de quatre camarades de la grande association des anciens étudiants maliens de Dakar (AESD), souligne l’importance accordée à cet événement et renforce les liens d’amitié et de collaboration entre les deux pays dans le domaine de la formation et des sciences de l’information et la communication.

La cérémonie de sortie de la 50e promotion du CESTI a aussi été l’occasion pour les anciens étudiants maliens à Dakar de se remémorer leurs expériences au sein de cette institution formatrice de renommée, comme l’a souligné le président de l’AMA-CESTI dans un discours fort émouvant. Elle a également offert une occasion d’échanges de présents entre le CESTI et la délégation du Mali. Les membres de l’AMA-CESTI et de l’Association des anciens étudiants et stagiaires de Dakar continuent de travailler ensemble pour promouvoir l’excellence académique et renforcer les liens entre les anciens étudiants maliens.

Le 26 mai 2023, une séance de travail entre l’AMA-CESTI, l’AESD, l’ESJSC et le CESTI a permis d’évoquer les perspectives de collaboration dans les domaines de la formation et du partage d’expérience. Créée en 2017, l’AMA-CESTI réunit plus de 100 membres, tous, anciens étudiants maliens ayant fréquenté au de Dakar. L’association vise à promouvoir l’excellence académique, à favoriser les échanges professionnels et à renforcer les liens d’amitié entre ses membres et le CESTI.

L’AESD quant à elle, rassemble les anciens étudiants et stagiaires ayant fréquenté différentes institutions d’enseignement à Dakar dont les anciens du Cesti. Elle a mis à profit la présence à Dakar de ses représentants pour avoir une séance de travail avec la Fondation de l’UCAD. Cette grande association, dirigée par l’opérateur économique, Diadié Amadou SANKARÉ, vise à promouvoir le partage de connaissances, l’établissement de réseaux professionnels et le soutien mutuel entre ses membres.

C’est en cela qu’elle a tenu à renforcer l’AMA-CESTI à la fête mémorable de sortie de la 50e promo de la prestigieuse école de journalisme de Dakar !

AMA-CESTI

