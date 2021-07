Concours hymne Radio Jeunesse Sahel : Les lauréats reçoivent leurs lots

Radio Jeunesse Sahel en partenariat avec AZ Média and Training ont procédé à la remise des lots aux gagnants du concours de chansons de la Radio jeunesse Sahel. Sous la présidence du Haut représentant du Chef de l’Etat du Mali auprès de l’OIF, la cérémonie de remise s’est tenue le lundi 12 juillet à l’hôtel Akakos Bouna sis à Hamdallaye ACI 2000.

Les gagnants du concours de chansons de la Radio Jeunesse Sahel sont : Mouhamed Kitary Harouna Coulibaly du Niger ; Yannick Sayam Yan –Asnan du Tchad et Sidi Lamine Ould Dahama ‘RAS B’. Les trois lauréats ont respectivement reçu la somme d’un million de francs CFA en plus d’un lot de cadeaux.

Rappelons que pour la réalisation de son hymne, la radio jeunesse Sahel « RJS » avait organisé un concours de chansons afin de sélectionner 5 artistes des pays du G5 Sahel pour la création de son hymne. Pour se faire, un appel à candidature avait été lancé en juin dernier pour sélectionner les candidats qui se devaient de proposer des vidéos prônant un message de paix et cohésion sociale. L’AZ Media and training , entreprise de droit malien avait en charge la réalisation de l’antenne et de l’hymne de la RJS. Le jury, alors composé des représentants et partenaires de l’OIF( organisation internationale de la Francophonie ) et du G5 Sahel, ont délibéré en fonction de l’originalité, de la musicalité, de la maîtrise du thème, du poids et la portée du message ainsi que la créativité .

La présente cérémonie a réuni le Haut représentant du Chef de l’Etat malien auprès de l’OIF, le Correspondant national de l’OIF au Mali, le Point Focal du G5 Sahel au Mali, le Consultant de l’OIF pour la mise en place de la RJS, la Gérante d’Az Media and Training .

A l’occasion le Haut représentant du Chef de l’Etat malien auprès de l’OIF, N’Deye Gaye Sissoko, après ses félicitations adressées aux lauréats, est revenue sur la pertinence de l’initiative pour le développement de l’espace. En effet, le projet Radio Jeunesse Sahel, est une initiative transnationale née de la volonté politique des Chefs d’ Etat du G5 Sahel et de l’OIF. Une radio de proximité qui va se déployer sur les 5 pays membres dans le cadre d’une coopération interinstitutionnelle en référence au mémorandum d’entente et de la feuille de route OIF-G5-Sahel.

« Nous espérons que la RJS à travers des programmes de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble, contribuera à renforcer davantage l’esprit citoyen de la jeunesse, son engagement pour un développement économique, social et culturel dans notre espace », a déclaré Madame l’occasion le Haut représentant du Chef de l’Etat malien auprès de l’OIF.

Et comme l’a indiqué le représentant du Coordonnateur du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel au Mali, Ibrahim Aboubacrine Diawara, le G5 Sahel au-delà des aspects sécuritaires, se consacre également au développement durable de l’espace, tel illustré par ce projet commun.

Pour sa part, le Consultant de l’OIF pour la mise en place de la RJS, Salif Sanogo, a précisé les étapes du concours conclues sur ces remises de lots au lauréats.

KHADYDIATOU SANOGO/maliweb.net

