Le Mali, à l’instar des autres pays du monde, a célébré le mardi 13 février, la journée mondiale de la radio, placée cette année sous le thème: « Mettre en lumière le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d’un avenir dynamique de la radio ». A cet effet, Studio Tamani en collaboration avec l’URTEL (Union des radios et télévisions libres du Mali) a magnifié cette journée à travers une grande conférence publique sous le thème : « La radio au service de la concorde nationale ». L’événement placé sous la présidence du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, s’est tenu à la Maison de la Presse .

Faut-il le rappeler, la Journée mondiale de la radio a été proclamée le 13 février par la conférence générale de l’UNESCO lors de sa 36ème session en 2011. Cette journée dédiée à la radio a pour but de sensibiliser davantage le public et les médias sur l’importance de la radio. Elle vise notamment à encourager les décideurs à développer l’accès à l’information par le biais de la radio et à renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Et c’est à l’instar des autres pays que le Mali à travers Studio Tamani en collaboration avec l’union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali (URTEL) a célébré le mardi 13 février dernier à la Maison de la presse, cette journée, placée cette année sous le thème : « Mettre en lumière le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d’un avenir dynamique de la radio ».

A cette occasion, le représentant du président de la Maison de la Presse, Talata Maïga, a souhaité la bienvenue à tout le monde avant de mettre l’évènement dans son contexte, la célébration de la radio. Selon lui, la radio, en tant que technologie, science, moyen de communication et système de programmation d’éléments audio, remonte aux années 1800… un média qui en est déjà à son deuxième siècle. De ce fait, que la journée mondiale de la radio met en lumière le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d’un avenir dynamique de la radio.

De son côté, le Directeur Général du Studio Tamani, Martin Faye dira que sa structure ne cessera de rendre un hommage mérité au paysage radiophonique malien. Par la suite, il a fait savoir que le Mali fait partie des pays africains qui ont le plus riche espace radiophonique. Ce, avec plus de 450 radios. S’y ajoute, dira-t-il, le rôle majeur que ces radios jouent dans le processus de paix, dans l’accompagnement des populations, dans le service public, entre autres. D’où l’occasion pour lui de s’en féliciter et rendre hommage aux hommes et femmes qui évoluent dans ce secteur. Une célébration au centre de laquelle l’accent a été mis cette année sur les fake-news, dira, Martin Faye. Ce, pour la simple raison que malheureusement cela rend l’exercice de la profession de journaliste beaucoup plus difficile. « Et l’on a voulu que les journalistes notamment les étudiants journalistes soient attentifs et disposer des outils pour distinguer le vrai du faux » a-t-il indiqué.

Quant au président de l’Union des radios et télévisions libres du Mali (URTEL), Mahamadou Bocoum, il dira que depuis 2011, la journée mondiale de la radio est célébrée à travers le monde. Ainsi au nom de son organisation, il a souhaité une belle célébration de cette journée dédiée à ce puissant medium à tous les acteurs de ce secteur donné. Pour cette 11ème édition, dit-il, le thème national choisi est « la radio au service de la concorde nationale ». Ce thème selon lui, qui revêt d’une importance capitale, car il résume le rôle important que joue la radio et la place qu’elle occupe dans l’établissement de la paix, la cohésion nationale et surtout la promotion du dialogue entre les fils du même pays.

La célébration de cette journée du 13 février, estime le patron de l’URTEL, conduit à des réflexions pour les acteurs évoluant dans le secteur des radios, afin d’interroger le passé remarquable de la radio, son présent pertinent et la promesse d’un avenir dynamique conformément au thème mondial de cette année. Le président Bocoum a profité de l’occasion de cette journée spéciale pour appeler à faire revivre, et renaitre de ses cendres, le Festival biennale «Ondes de liberté», un évènement qui était devenu un rendez-vous incontournable sur le continent. Une doléance adressée au Ministère en charge de la Communication, à la Maison de la presse, à l’UNESCO et à tous les partenaires des radios.

Pour terminer son propos, Mahamadou Bocoum a magnifié le partenariat entre la Fondation Hirondelle et l’URTEL, qui demeure franc et sincère.

Pour sa part, le représentant du ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Admistration, le Ségal Alkaïdy Touré dira que depuis 2011, chaque année la journée mondiale de la Radio sert de tribune pour mettre en exergue la toute-puissance de la radio comme un outil important pour l’éducation et la liberté d’expression. Cette année le thème national choisi est évocateur selon le Ségal Touré. Ce, pour la simple raison, dira-t-il, que notre pays a décidé à ce que les Maliens dialoguent entre eux, sans intermédiaire, comme l’a prôné le président de la transition, le Colonel Assimi Goïta. Et la radio constitue un des maillons importants pour la réussite de ce Dialogue.

« Faisons de nos radios des espaces de prolongement des débats du dialogue citoyen sur la question fondamentale qui préoccupe tout notre peuple, à savoir la Paix » a plaidé M. Touré.

Pour clore son intervention, il a saisi l’occasion pour remercier vivement Studio Tamani et l’URTEL pour leur rôle majeur dans l’élaboration et l’adoption de la Charte validée par la HAC.

Lors de la célébration de cette journée mondiale de la radio, des remises symboliques de la Charte d’Antenne des radios et télévisions du Mali ont été faites à certaines organisations dont la HAC, l’URTEL, le Ministère de la Communication et la Maison de la Presse. A côté de cette remise symbolique, des certificats de reconnaissance ont été décernés à certaines radios dont la Radio Bamakan, la Radio Guintan, la Radio Mali (ORTM), entre autres.

Par Safiatou Coulibaly

Commentaires via Facebook :