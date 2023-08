Comme annoncée, l’assemblée générale ordinaire de l’Association des Editeurs de la Presse Privée s’est tenue dans la salle de conférence de la maison de la presse ce samedi 29 juillet 2023. L’ordre du jour était axé sur deux points essentiels à savoir l’adoption des nouveaux statuts de l’ASSEP et l’élection d’un nouveau bureau exécutif. Cette assemblée générale ordinaire est le début d’un processus qui donne un sang neuf à cette corporation plongée dans une crise interne ces dernières années.

Rappelons qu’il y a au moins six (6) mois que cette faitière de la presse écrite a mis en place un comité transitoire pour piloter les activités aboutissant à l’élaboration des textes et l’organisation des élections. Au cours de cet événement marquant un nouvel espoir pour la presse écrite malienne, 140 directeurs de publication ont pris l’engagement d’adopter les nouveaux statuts de l’association après quelques observations. Ces textes qui donnent désormais un nouveau souffle à l’ASSEP afin de relever les nombreux défis de la presse écrite malienne.

La phase électorale fut la plus intéressante car, animés de sagesse, les candidats ont vite trouvé un consensus en apportant une seule liste sur la table. Ce geste est un témoignage sans doute de l’entente et l’intérêt suprême de la presse. Cette liste dont à sa tête Boubacar Yalcouyé du Journal Le pays, est composée de dix-sept (17) membres, un membre d’honneur et deux commissaires aux comptes et a été votée à l’unanimité par les 140 directeurs de publication présents. Désormais, l’ASSEP est non seulement dotée des nouveaux statuts reflétant les réalités de la presse écrite malienne mais aussi des dirigeants préoccupés par l’avenir la presse.

Dans un discours rassembleur, le nouveau président de l’ASSEP Boubacar Yalcouyé a rendu un vibrant hommage au comité transitoire piloté par Ibrahim TIOCARY pour la réussite de sa mission. Aussi, a-t-il situé, sans langue de bois, les maux qui freinaient l’évolution de l’association en pointant du doigt justement la prise en otage de l’association par un groupuscule de personnes. Selon ses propos, ce nouveau bureau exécutif s’engage de servir valablement l’ASSEP et s’impliquer auprès de la maison de la presse dans les activités aboutissant à la refondation de la presse malienne.

« Les nouveaux statuts de notre faitière commune l’ASSEP que vous venez d’adopter avec amendements, sera un outil précieux pour renforcer le renouveau que nous avons tant rêvé. Ce texte architecturé en 7 titres et 34 articles prennent entièrement en compte l’ensemble de nos préoccupations pour faire de notre faitière un organe respecté, organisé et discipliné. Comme on le dit, les textes ne servent à rien s’ils ne sont pas appliqués, c’est pourquoi je prends l’engagement ferme, au nom du bureau que nous venons d’élire à la tête de l’ASSEP, de veiller à l’application stricte de ces textes afin de permettre d’atteindre nos objectifs… », a déclaré Boubacar Yalcouyé. Cette déclaration montre que l’espoir est permis et l’ASSEP se battra pour le bonheur de la presse malienne plus particulièrement la presse écrite malienne qui vit en léthargie ou meurt progressivement. Désormais, il est possible de croire, si ses propos sont mis en application, que l’ASSEP révolutionnera le monde médiatique malienne. Bon mandat au nouveau bureau !

Adama B. SAGARA

Commentaires via Facebook :