Du 31 mai au 2 juin 2024, Bamako vibrera au rythme de la troisième édition du Salon des médias du Mali (SAM-Mali) au Palais de la culture Amadou Hampâté BÂ. Cette année, le rendez-vous de la presse malienne et africaine a opté pour le thème: « La professionnalisation des médias au Mali et en Afrique ».

La cérémonie d’ouverture était présidée par le Ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration, M. Alhamdou Ag ILYÈNE, accompagné par ses collègues Ministre d’État, de l’Administration territoriale, porte-parole du gouvernement, le Colonel Abdoulaye MAÏGA, Ministre de la Refondation de l’État, et Ministre des Affaires étrangères. Des figures emblématiques de la presse malienne étaient également présentes à la cérémonie. Tous ont témoigné l’importance de ce salon pour le secteur médiatique.

Parmi les participants de marque, il y avait l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) qui se distingue par son rôle central dans la gestion de la sécurité sociale au Mali.

Par sa présence l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) montre qu’elle joue un rôle clé dans la couverture sociale des travailleurs du secteur privé et indépendant. Dans le but d’être plus près de ses partenaires médias et informer plus le grand public de ses prestations, l’institution animera tout au long du salon un stand.

Enfin, en participant activement à cet événement, l’INPS montre son engagement à soutenir le développement des médias professionnels au Mali tout en veillant au bien-être social de ceux qui en sont les acteurs principaux.

Aminata CAMARA et Koumba BAH/Service des Relations Publiques, INPS

