6ème édition du Forum Galien à Dakar : La lutte contre les maladies transmissibles au cœur des débats

Le Sénégal va abriter du 03 au 07 octobre 2023 la 6ème édition du Forum Galien Afrique sous le thème : « Maladie non-transmissibles : L’Afrique en lutte ! En prélude à l’événement, le Réseau des Médias africain pour la promotion de la Santé, et de l’Environnement (REMAPSEN) en partenariat avec l’Association Afrique Galien, a organisé un webinaire le lundi 25 septembre 2023 à l’intention de ses membres pour mieux les expliquer le forum, ses objectifs et enjeux. Les panelistes étaient : Le Professeur Awa Marie Seck, le Dr Raymonde Goudou Coffie, le Professeur Ibrahima Seck, M. Boubacar Sow en plus du Président du REMAPSEN, M. Youssouf Bamba .

L’édition 2023 du Forum Galien Afrique a pour thème principal : « Maladies non-transmissibles : L’Afrique en lutte ! », et elle se tiendra dans la capitale sénégalaise avec plus de 3000 participants attendus du monde. Cet évènement de grande envergure, est le lieu pour des acteurs multisectoriels d’échanger, et se partager les expériences et expertises dans la lutte contre les maladies non transmissibles sur le continent à travers l’animation des panels de discussions.

Selon le communiqué de presse du Forum produit le 5 septembre à Dakar, les Maladies Non Transmissibles (MNT) constituent un réel problème de santé publique car elles sont responsables de 74% des décès dans le monde. Il s’agit notamment des maladies cardiovasculaires, des cancers, du diabète, les affections respiratoires chroniques. Le communiqué indique également que ces décès sont plus accentués dans les pays à faible revenu ou intermédiaire donc sur notre continent.

Pour le Secrétaire général de l’Association Galien Afrique, le Professeur Ibrahima Seck non moins Coordinateur du Comité scientifique du forum de Dakar, bien que les MNTs constituent un grand problème sanitaire et économique en Afrique, il n‘en demeure pas moins qu’on peut y remédier à travers la prévention en adoptant une bonne hygiène de vie et en procédant à un dépistage précoce.

Prix Galien Afrique :

Depuis 2018, le Forum Afrique est positionné, en plus d’être un cadre d’échange, de partage de haut niveau sur des questions d’intérêt commun face aux problématiques majeures de santé publique, est également une opportunité pour primer l’excellence et l’innovation.

Le prix Galien Afrique est décerné aux chercheurs, institutions, industries pharmaceutiques du secteur public ou privé ayant mis au point des initiatives, des services, des produits pharmaceutiques, biotechnologiques, de phytothérapie, de diagnostic, les dispositifs médicaux ou solutions digitales mis sur le marché africain.

Ce webinaire a d’ailleurs été opportun pour Mme Raymonde Goudou Coffie, membre du Jury du Prix Galien Afrique, de souligner que le Prix Galien Afrique constitue une grande distinction pour les candidats. Selon elle, ils sont nombreux les chercheurs africains, et pharmaciens à vouloir l’enlever pour leur notoriété.

La Présidente de l’Association Galien Afrique, la Professeure Awa Marie Coll Seck, a quant elle, a insisté sur la promotion des productions locales des produits pharmaceutiques. Et pour elle, le forum est le cadre idéal d’encourager ces productions et consommation.

A noter que cette édition sera l’occasion de décerner pour la troisième fois le Prix Galien Afrique.

