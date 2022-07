Symbole de la coopération maroco-malienne, la clinique périnatale de la fondation de sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc, ouvre ses portes désormais à la mère et à l’enfant.

Le chef du gouvernement de la transition, Choguel Kokalla Maïga, accompagné de plusieurs membres du gouvernement ainsi que l’ambassadeur du Royaume chérifien au Mali, Driss Isbayene, ont procédé au lancement des actions de la structure sanitaire spécialisée dans la prise en charge de la mère et de l’enfant, le jeudi 7 juillet 2022.

Cette Clinique ultra –moderne bâtie sur une superficie totale de 5 hectares, dont 7.270 m2, selon le premier ministre malien, permettra de fournir des services périnataux et postnataux spécialisés, aux nourrissons et aux prématurés, aux femmes qui portent des grossesses à risque et à limiter la mortalité maternelle et infantile. Elle a coûté 9 milliards de FCFA, la construction et l’équipement y compris.

En effet, la clinique dispose de nombreux services à savoir les soins intensifs et de réanimations pour les mères, la réanimation néonatale et la néonatalogie. S’y ajoute un plateau technique de pointe avec un équipement d’une radiologie conventionnelle ultrason et scanner, d’une angiographie, d’un laboratoire spécialisé, de deux blocs opératoires, de quatre salles d’accouchement, d’une salle d’accueil pour les familles accompagnatrices et d’une administration. A ceux-ci, s’ajoute les divers types d’équipements d’imagerie par résonance magnétique (IRM), de rayons X, de radios, d’appareils d’échographie ultrasonore (EUS), de deux suites entièrement équipées pour les opérations, d’un laboratoire d’analyses médicales, ainsi que de salles d’accouchement.

« Elle permettra de réduire la mortalité maternelle et infantile », a déclaré le premier ministre, qui ajoute qu’elle a une capacité globale de 79 lits. A cet effet, la nouvelle clinique qui prend service dès l’instant pour accueillir 5.000 naissances par an avec possibilité de traiter jusqu’à 2.000 césariennes, 1.400 admissions par an en soins intensifs et réanimations des mères, et 470 admissions par an en néonatalogie et réanimation néonatale.

L’ambassadeur du Maroc, Driss Isbayene, souligne qu’elle est le fruit de la coopération et des liens d’amitié qui lient les deux pays. Il a loué la coopération sud-sud en indiquant que le Mali est le troisième pays de notre espace qui accueille les investissements du Maroc. Selon lui, le Royaume du Maroc est lié au Mali par 17 coopérations et une cinquantaine de conventions dans plusieurs domaines. « La construction de cette infrastructure sanitaire entre dans ce cadre. Elle reflète la solidité des relations fructueuses de coopération et de partenariat entre les deux pays, et la politique sociale de Sa Majesté le Roi », a ajouté le diplomate marocain.

Le conseil municipal de la commune IV et les notabilités des quartiers périphériques de la clinique périnatale ont salué le lancement des activités de cette structure sanitaire que le Premier ministre a qualifié ” d’utilité publique’’. Notons qu’en 2014, lors d’une visite d’Etat du Roi Mahomed VI que la première pierre de cette clinique a été posée en présence du Président Feu Ibrahim Boubacar Keïta.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

