ARCAD Santé + : 30 ans de vie commune avec les Maliens contre la maladie

L’Association pour la résilience des communautés pour l’accès au développement et à la santé (Arcad Santé +) anciennement appelée Arcad-Sida a tenu une conférence de presse mercredi dernier pour souffler ses 30 bougies. L’objectif est de faire le point de ses 30 ans de vie commune auprès de la population contre la maladie et de se projeter dans l’avenir en s’adaptant aux nouvelles configurations contre les pandémies.

L’action d’Arcad Santé + repose sur l’approche communautaire consistant à concevoir et à mettre en œuvre les interventions avec l’implication des premiers concernés.

Les festivités sont organisées sur 5 jours avec des activités spécifiques, dont deux jours de partage sur l’expertise communautaire, les enjeux de la lutte contre les pandémies et les progrès scientifiques à travers l’animation de panels de discussions, des présentations orales et des partages de bonnes pratiques. Elles seront aussi marquées par des campagnes de dépistages et des journées de sensibilisation.

“La célébration des 30 ans d’Arcad Santé + est une opportunité de réflexion et d’action. Elle nous rappelle que seul un engagement collectif peut nous permettre de construire un système de santé résilient capable de répondre aux défis présent et futurs. Continuons à œuvrer ensemble pour garantir à chaque citoyen le droit à la santé, à l’équité et à la dignité. Nous nous engageons a signé ce tableau d’engagement pour zéro décès lié au paludisme, à la tuberculose et l’éradication du Sida d’ici l’an 2030”, a souligné le colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social.

A travers cette célébration l’Arcad Santé + souhaite renforcer, entre autres, son engagement communautaire dans la lutte contre les pandémies et à analyser les défis futurs dans un contexte de crise multidimensionnelle ; faire le bilan des grandes réalisations et les principaux défis relevés des 30 années écoulées, tout en examinant les perspectives d’évolution au regard du contexte de crises locales, régionales et mondiales.

Ces célébrations seront également l’occasion de renforcer la sensibilisation communautaire à travers des actions de dépistage, d’éducation à la santé et de réduction des risques, valoriser les manières de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et les autres pandémies ainsi que son rôle en tant qu’acteur clé de la santé communautaire.

“Le 29 novembre 2024 l’organisation a eu 30 ans d’existence dans un contexte particulier de crises sociopolitique, sécuritaire, sanitaire, environnementale. Pour cette célébration, il s’agit de s’arrêter pour analyser les nouveaux défis et prospecter d’autres horizons en s’adaptant aux nouvelles configurations dans la lutte contre les pandémies. Depuis la création du Centre d’écoute de soins et d’accompagnement et de conseil, Arcad Santé + assure un accompagnement et une prise en charge globale en faveur des personnes infectées et affectées par le VIH/Sida. Elle a accompagné le ministère de la Santé dans la décentralisation de l’accès aux traitements antirétroviraux à travers la création des unités de soins, d’accompagnement et de conseil au niveau des centres de santé de référence”, a expliqué Dr. Aliou Sylla, président d’honneur

La journée de mardi dernier a marqué le parcours historique exceptionnel d’Arcad Santé Plus. Il s’agit de 3 décennies d’engagement et de résilience aux services des populations les plus vulnérables. Selon les responsables d’Arcad Santé + les avancées dans la lutte contre le fléau doit être soutenue par les actions de sensibilisation afin d’obtenir d’autre résultat pour les années à venir.

Mettre en place d’une plateforme de transfert de compétences aux organisations nationales de la société civile malienne, renforcer le plaidoyer pour influencer les politiques pour l’accès aux services de prévention ; impulser une dynamique de concertation au sein de la société civile en faveur de la pérennité des actions sont, entre autres, les perspectives qu’Arcad Santé + souhaite mettre en place pour pérenniser ses actions.

Aïchatou Konaré

