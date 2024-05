Une semaine après avoir doter les Centres Universitaires Hospitaliers de Gabriel TOURE, du Point G, de Kati et de l’hôpital du Mali en équipements et en vivres, le ministre de la Santé et du Développement Social le médecin colonel Assa Badiallo TOURE, connue pour ses œuvres sociales, a fait un déplacement à Macina ce lundi 20 mai 2024. Ce faisant le Médecin Colonel a bravé les attaques djihadistes perpétrées tôt ce matin sur des positions des FAMA pour témoigner la solidarité des autorités de la transition aux déplacés internes, aux notabilités et aux blessés de l’attaque à Macina.

En effet, c’est avec détermination que quelques heures seulement après l’attaque des FAMa par des djihadistes dans la ville de Macina que la délégation du ministre de la Santé et du Développement Social est arrivée dans la ville. A cette occasion elle était accompagnée d’une forte délégation composée de son homologue commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, du Gouverneur de la région de Ségou, le Contrôleur Général de Police Alassane TRAORE ainsi que des Directeurs Nationaux et Généraux relevant de son département au nombre desquels, le Directeur Général de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale, Ichaka KONE.

Il s’agissait pour le ministre de s’encquérir des conditions de vie des milliers de déplacés et toutes les victimes de la crise multidimensionnelle à Macina à travers la mise à disposition des intrants, des abris, de kits non alimentaires et alimentaires et créant les conditions d’accès à l’eau et l’hygiène dans les différents sites de PDI de Macina et de Kokry. Pour un montant total de 522 millions de Fcfa, 1400 ménages déplacés, soit près de 6000 personnes, ont retrouvé le sourire. Ainsi, le médecin colonel souhaite vivement que ces produits et équipements contribuent à renforcer la résilience et surtout à garantir la sécurité des personnes vivant sur les différents sites.

Saisissant l’occasion de sa présence, le ministre et sa délégation ont rendu visite aux blessés de l’attaque djihadiste de ce lundi perpétrée aux environs de 4h30 dans une position des FAMa à Macina hospitalisés au CSREF et au CSCOM de Macina dont le bilan provisoire est de 3 décès et 24 blessés.

Ensuite, le ministre et sa suite sont allés se recueillir sur la dépouille des braves FAMa décédés pour la patrie.

Aussi, la délégation a aussi rendu visite aux blessés évacués à l’hôpital Nianakoro Fomba de Ségou pour des soins.

A noter que la prise en charge de tous ces blessés sera assurée par l’Agence Nationale d’assistance Médicale (ANAM) dont le Directeur Général Hameth Ben Hamane TRAORE faisait partie de la délégation.

Pour sa part, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, s’est félicité de cette importante donation qui vient en appui dans son travail de tous les jours.

S’en est suivi la visite au CSCOM et CSREF de Macina pour s’enquérir des conditions de travail des agents et relever d’éventuelles insuffisances aux fins d’apporter des solutions dans la mesure du possible. Il ressort que ces aires de santé manquent d’incinérateur et d’unité bucco-dentaire dont l’aide de Mme le Ministre leur sera d’un grand apport.

Par ailleurs , comme d’habitude, le ministre s’est rendu chez les notabilités coutumières et religieuses afin de mettre en valeur cette pratique d’antan de notre société et implorer leurs bénédictions pour le pays, ses dirigeants et ses fils pour le retour de la stabilité dans un Mali en paix.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM-RP/CMSS

Envoyée spéciale à Ségou- Macina.

