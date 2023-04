Autisme : La nécessité d’une synergie pour sortir les malades de l’isolement

À l’instar du monde entier, l’Association Autisme Mali, avec sa tête Mme Aïssata Ouattara, n’est pas restée en marge de la célébration du mois de mars, dédié à la sensibilisation sur l’autisme. Le dimanche 2 avril dernier, au Musée national, l’association a organisé une journée de plaidoirie et de sensibilisation en vue d’un changement positif à l’égard de ces malades.

Placée sous le thème « Mobilisons-nous ensemble pour construire une société respectueuse des forces et défis de chacun », la cérémonie était présidée par Mme le ministre de l’Éducation nationale, en présence du Directeur Général de la CANAM et des parents et enfants autistes.

Il ressort de cette journée que l’autisme est un vrai problème de santé publique. Cela s’explique par le fait qu’un sur cent enfants dans le monde, est atteint d’autisme. Faible taux, mais interpellateur au regard de ce que vivent ces enfants et leurs parents. Ainsi, la cérémonie a été marquée par des projections de films réalisés par la présidente de l’association, Mme Aïssata Ouattara. Lesquels films ont levé le voile sur le quotidien des enfants autistes qui sont très généralement stigmatisés. Expliquant l’autisme qui touche plus de garçon que de fille, la présidente dira que c’est un trouble non contagieux mais difficile à guérir. Cependant, il se caractérise par les difficultés de communiquer, de prononcer des mots et comprendre certaines expressions. « Ils sont exclus des écoles à cause de leur comportement étrange, isolés et laissés à la charge des parents, notamment la mère », a-t-elle déploré. Dans ses explications, elle a évoqué l’impérieuse nécessité d’un changement de comportement envers les autistes. Cela passe par la sensibilisation.

Toutefois, elle a invité les autorités à former les professionnels tout en faisant en sorte que les médicaments soient à moindre coup et pris en compte aussi par l’AMO. Et comme si cela ne suffisait pas, la présidente a plaidé pour la création et l’équipement d’un centre pour l’éducation des autistes.

Ces messages ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. En témoignent les propos rassurants de Mme le Ministre de l’Éducation, représentant le Premier Ministre qui a d’ailleurs salué l’initiative de célébrer cette journée dédiée à la sensibilisation à l’autisme. Selon elle, c’est un problème transversal qui concerne l’État, la société et les parents. « Notre engagement pour l’éducation de ces enfants ne fera pas fait défaut », a-t-elle promis. Et d’assurer que tout le Gouvernement prendra le problème à bras le corps pour que l’autisme ne soit plus négligé comme avant au Mali. Conseillant les parents, elle dira qu’enfermer ces enfants n’est pas la solution. Elle trouve qu’il serait bien de les laisser aller au contact des autres. Toute chose qui contribue aussi à leur compréhension.

Adama Coulibaly

