Dans le cadre des activités du mois d’octobre rose, dédié à la lutte contre le cancer, Pr Ibrahima Tékété, chef du service de gynécologie du CHU Gabriel Touré et l’Amicale des femmes d’Orange-Mali ont organisé une conférence de presse le vendredi 14 octobre 2022, dans la salle de staff du service de gynécologie du CHU Gabriel Touré. Selon les données, au Mali, avec 2450 cas en 2020, le cancer du col de l’utérus est au premier rang des cancers féminins avec une fréquence de 26,6 % et une incidence de 49,3 % pour 1 million d’habitants.

Le cancer du col de l’utérus demeure un problème majeur de santé publique dans le monde, car c’est le 4e type de cancer le plus fréquent chez la femme. Le dépistage permet de sauver des vies de femmes de ces cancers mortels pour elles. Cette rencontre avait pour objectif de contribuer à la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus et promouvoir le dépistage actif des malades.

Aux dires de Mme Tessier Madina Oumar Diallo, présidente de l’Amicale des femmes d’Orange-Mali, sa participation au programme de Weekend 70 est une longue histoire. “En 2013, après une réunion entre nous les femmes d’Orange Mali, on a décidé d’apporter notre pierre à l’édifice de notre pays et au niveau de la population féminine en aidant les femmes en situation difficile et réfléchir sur comment faire pour lutter contre ce fléau qui est en train de ronger la population féminine. En ce moment, on avait entendu parler du Pr. Tékété et j’ai cherché son contact afin qu’on se rencontre. C’est ainsi qu’il venu dans mon bureau et on a parlé de notre intention d’aider les femmes et le pays dans la lutte contre ce fléau”, a-t-elle relaté. A l’entendre, ils ont élaboré le projet ensemble pendant un an et le lancement a eu lieu en 2016 avec Mme Keïta Aminata Maïga, l’ex première dame du Mali.

“Aujourd’hui, nous sommes à un peu plus de 65 % de femmes dépistées. Cela est une fierté pour nous. Je suis la présidente du projet, on achète les intrants et on fournit les hôpitaux. On a un chauffeur qui fait le tour de tous les hôpitaux de Bamako chaque lundi et mardi afin de ramasser les fiches de souscription et les dépose au niveau du Gabriel Touré pour traitement. On fait également la supervision chaque lundi et mardi et chaque samedi avec le Pr. Tékété, on fait le tour de tous les centres de Bamako pour savoir ce qui se passe, s’il n’y a pas un manque d’intrants, combien de femmes ont été dépistées. Pendant 6 ans, cela a été mon rôle et je n’ai jamais fait un samedi chez moi pendant ces 6 années”, a expliqué la présidente de l’Amicale des femmes d’Orange-Mali.

Elle a signalé que les femmes d’Orange-Mali se sont toujours mobilisées et qu’elles vont continuer dans ce sens pour l’atteinte de leur objectif, à savoir les 70 % de femmes dépistées d’ici fin décembre. “On va former des groupes de femmes au niveau de chaque commune pour la sensibilisation de la population. Chez nous, on a cette possibilité d’atteindre le maximum de personnes par des SMS comme vous le voyez, des fois la Fondation le fait. On a une cible, donc on va atteindre le maximum de gens à travers cette stratégie, on va atteindre les 5 % restants d’ici 2 mois”, a rassuré de Mme Tessier Madina Oumar Diallo.

Pour terminer, elle signalera l’organisation d’une grande marche le 29 octobre 2022 dans le cadre de la sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein et du cancer du col de l’utérus. Le départ est prévu pour 7 h 45 au siège d’Orange-Mali pour la Cité administrative. C’est pour renouveler leur engagement auprès du ministère de la Santé dans la lutte contre ce fléau. L’invitation est adressée à tout le monde, le ministre de la Santé avec tout son staff, toutes les associations féminines de Bamako, toutes les associations sportives de Bamako et les ONG.

Pour sa part, Pr. Ibrahima Tékété, chef du service de gynécologie du CHU Gabriel Touré soulignera qu’avec la bonne information, la presse jouera un rôle extrêmement important dans la sensibilisation concernant la santé de la population.

A travers le programme Week-end 70 de dépistage du cancer du col de l’utérus au Mali, il s’agit de dépister au moins 70 % des femmes cibles dans le district de Bamako et capitaliser l’expérience de Bamako en collaboration avec les autorités politico-administratives pour couvrir l’ensemble du pays.

S’agissant des six volets du programme, Pr. Tékété a mis l’accent sur le renforcement de la sensibilisation ; l’appui à la pratique du dépistage dans les structures sanitaires ; la gestion du projet Week-end 70 et les mesures incitatives. La couverture de Bamako concerne 480 000 femmes dont 65 % et 10 % d’autres localités.

Le dépistage du cancer du col de l’utérus concerne les femmes de 20 à 65 ans. Parlant des attentes, Pr. Tékété a mis l’accent sur l’intensification de la sensibilisation pour atteindre les 70 % de couverture d’ici le 31 décembre 2022 ; l’accompagnement des régions pour la mise en œuvre du Week-end 70 ; le rôle incontournable de la presse dans la sensibilisation des communautés ; le rôle incontournable des communautés et des associations de Santé Communautaires. Pour les perspectives, il a été question d’étendre les activités de renforcement du programme de dépistage du cancer du col de l’utérus à toutes les régions du pays. Le directeur de l’Office national de la santé de la reproduction, Ben Moulaye Idriss Haïdara, mentionnera que celui qui parle de la presse, parle de porte d’entrée de la santé. “Il s’agit de faire en sorte que la presse soit un maillon dynamique de l’objectif visé, la lutte sans merci contre le cancer du col de l’utérus. Je sollicite l’engagement de la presse à sensibiliser toutes les communautés à faire le dépistage du cancer du col de l’utérus. En plus de la stratégie fixe, il y a la stratégie mobile pour lutter contre cette maladie. Il s’agit de trouver les voies et moyens pour mettre fin au cancer du col de l’utérus au Mali”, a-t-il ajouté.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :