Caravane mobile de sensibilisation sur le Covid-19 : Lancement du Camp de santé des ADO) dans les cercles de Sikasso et Yorosso

Le lancement officiel des activités de la Caravane mobile de sensibilisation sur la problématique de la santé sexuelle et reproductive des adolescents s’est tenue ce mercredi 03 mars 2021 au Second cycle de Lobougoula dans le cercle de Sikasso. La rencontre était presidée par le sous-prefet, maire de Lobougoula. Cette activité de l’ONG Agir et son partenaire Save The Children déboursent une somme totale de 8 829 570. Cette caravane a pour objectif de sensibiliser 2300 adolescents et 300 adultes sur la problématique de SSRA (santé sexuelle et reproductive des adolescents) et informer les Communautés sur l’importance du respect des mesures barriers contre le Covid-19.

Pour contribuer aux efforts de l’Etat dans le cadre de l’épanouissement des jeunes et des adolescents, l’ONG-Agir met en œuvre depuis août 2015 un programme de santé sexuelle et reproductive des adolescents/tes dans les cercles de Sikassso et Yorosso avec l’appui technique et financier de Save The Children International (SCI).

Les interventions de Agir dans ces localités portent essentiellement sur la promotion des droits fondamentaux des jeunes et adolescents à travers l’éducation et la santé. Le projet intitulé « Programme de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes » tire ses ressources du sponsorship et couvre aujourd’hui 25 communes et villages des deux cercles cités.

Du démarrage du projet en 2015 à aujourd’hui, beaucoup d’activités phares ont été réalisées. Parmi ces activités phares, il y a le camp de santé des adolescents organisé chaque année dans l’une des localités du programme AD. En effet, ce camp de santé des adolescents a commencé par Yorosso en 2015 ; Koury en 2016 ; Zanférébougou en 2017 ; Finkolo AC en 2018 ; Kafana en 2019 et Farakala en 2020.

Par ailleurs, c’est compte tenu de la situation sanitaire qui prévaut au Mali, notamment le Covid-19 pour laquelle l’Etat malien a donné des instructions par rapport au respect strict des mesures barrières et la limitation du nombre de regroupement à 50 personnes que l’ONG-Agir s’est engagée à organiser une Caravane mobile de sensibilisation sur le coronavirus dans les deux cercles d’intervention du programme AD avec la ligne budgétaire du Camp de santé des adolescents.

Cette caravane mobile de sensibilisation sur le Covid-19, sillonnera 17 communes/villages des zones d’intervention du programme, afin de sensibiliser et informer les communautés sur les thématiques du programme et les modes de prévention contre le Covid-19.

Elle a pour but d’améliorer la fréquentation des centres de santé par les adolescents ;Démystifier la SSRA dans les communes d’intervention du programme et villages environnants ; Sensibiliser 2300 adolescents et 300 adultes sur la problématique de la SSRA ; Sensibiliser et informer les communautés sur l’importance d’utilisation des mesures barrières contre le Covid-19 ; Doter les écoles des zones d’intervention en masques réutilisables

Cette activité, se fera à travers des sensibilisations de masse ; des causeries-débats et de jeux concours par nos animateurs et une personne du Mouvement d’Action des Jeunes (MAJ) de Sikasso.

Selon le chef antenne Sikasso, Daouda Ballo 200 tee-shirts Enfants ; 300 tee-shirts Adultes ; 250 casquettes seront distribués au cours de cette caravane. Des jeux concours permettront aux heureux (ses) gagnants (es) d’empocher des kits scolaires (des cahiers de 200 pages ; cahiers de 100 pages ; des bics). En croire Mr Ballo cette vaste caravane de sensibilisation et d’information après le lancement continuera jusqu’au 19 Mars 2021 et sillonnera les villages suivants ; Lobougoula, Bowara, Kolokoba, Molasso, Niena, Blendio, Dembela, Kandiadougou, Zangaradougou, Diomatené, Gongasso, Tabarako, Klela, Kouro Barrage, Karangana, Ourikila.

L’activité se déroulera du 01 au 19 Mars 2021 dans les localités d’intervention d’AD. Le coordinateur du projet AD à Save The Children, Moussa Z Konate affirme leur soutien à l’ONG Agir dans ses actions. « Nous appuyons l’ONG Agir pour la protection des enfants. Nous voulons un environnement saint pour les enfants. Nous venons de lancer une caravane de sensibilisation dans le 2e cycle de Lobougoula. Save The Children accompagne l’état malien dans engagement ; une école sans violences physique et sexuelle faites aux enfants ».

Nous allons informer et sensibiliser les jeunes/ adolescents sur le respect des mesures barriers contre le covid-19 ainsi que les problématique de santé sexuelle reproductive. En amont nous avons doté certaines écoles des lave-mains, des savons et des gels hydro-alcooliques.

Le maire de Lobougoula, Daouda Koné se dit avoir été comblé par le choix porté sa commune pour le lancement de cette caravane, mais il regrette le peu nombre des écoles choisies. “ Je suis comblé de voir ma commune comme bénéficiaire et le lieu de lancement de cette activité mais je voulais que toutes les écoles de ma commune fassent partie de cette activité »

SD

Commentaires via Facebook :