Centre communautaire de la santé de Sanankoroba : La 28e Mission médicale chinoise a consulté gratuitement plus de 260 patients et offert des médicaments

Le 30 septembre 2023, la 28e Mission médicale chinoise a envoyé 16 personnes soignantes au Centre communautaire de la santé de Sanankoroba pour consulter gratuitement plus de 260 patients et offrir des médicaments d’un coût de plus de 2,5 millions F CFA. Ces consultations entrent dans le cadre des activités du 60e anniversaire de l’envoi de la première Mission médicale chinoise en Afrique et le 55e anniversaire de l’envoi de la première Mission médicale chinoise au Mali.

Les consultations médicales de la 28e Mission médicale chinoise au Centre communautaire de la santé de Sanankoroba concernaient la chirurgie, la traumatologie, la gynécologie, l’ORL et l’acupuncture avec des équipements dont celle de l’échographie.

En fonction des besoins de la population, la Mission médicale chinoise a offert au Centre communautaire de la santé de Sanankoroba un important lot de médicaments d’un coût de plus de 2,5 millions F CFA.

L’équipe médicale chinoise a été accueillie dans l’allégresse par la population de Sanankoroba qui attendait ces consultations. Très tôt le matin, 150 tickets ont été distribués à des patients dont le nombre a grossi durant la journée.

En accueillant l’équipe médicale chinoise, le maire de Sanankoroba, Mamadou Zan Traoré, n’a pas caché sa joie. Il s’est réjoui de la tenue des consultations médicales et le don des médicaments par la 28e Mission médicale chinoise au Centre communautaire de santé de Sanankoroba.

La mission médicale chinoise ne s’est pas contentée des consultations au Centre communautaire. Accompagnée par la directrice du Centre communautaire, Kani Tounkara, la Mission médicale chinoise s’est déplacée pour aller voir deux patients chez eux. Ces derniers étaient dans l’incapacité de se déplacer pour se faire consulter. Après leur consultation, ils ont reçu une enveloppe de 200 000 FCFA. Aidés par les médecins chinois, les médecins maliens ont traité les deux patients aux urgences. A cause du nombre élevé des patients, la consultation a fini au-delà du temps imparti. Au cours des consultations, les médecins chinois ont travaillé dans les salles étroites de consultation pendant plus de 6 heures sans climatiseur. Ce qui a été apprécié par les gens ordinaires et renforcé l’amitié entre le peuple malien et son homologue chinois. Siaka Doumbia

