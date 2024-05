Cérémonie de remise officielle d’équipements et d’intrants aux CHU : Gabriel Touré, Point-G, Kati, Hôpital du Mali

Le ministre de la Santé et du Développement social, Médecin Colonel Assa Badiallo Touré, a procédé le mercredi 15 mai 2024, à la remise des équipements, d’intrants, de vivres, et de produits d’hygiène le tout d’une valeur 800 000 000 FCFA destinés au CHU Gabriel Touré, Point-G, Kati et Hôpital du Mali.

Cette cérémonie a eu lieu dans l’enceinte du CHU Gabriel Touré en présence des directeurs centraux, des Chefs de départements et de services du CHU Gabriel Touré, du président de la commission santé du Conseil National de la Transition ( CNT), des représentant des syndicats de la santé.

Cette remise vise à renforcer le système sanitaire, elle est une réponse des autorités au cri de détresse lancé par les professionnels du secteur.

La donation a une valeur globale de 800 000 000 FCFA dont 37 0 469 000 pour le seul site du CHU Gabriel Touré. Elle est composée d’équipements de réanimation et de suppléance vitale ; équipements de surveillances de paramètres vitaux ; des équipements d’oxygénothérapie ; des équipements de perfusion et d’exploration fonctionnelle ; des Sources de secours d’énergie (onduleurs), en plus, d’un lot de vivre composé de 200 sacs de sel, 400 cartons de savon, 7 tonnes de riz, 7tonnes de mil et 129 sachets de 25 kilos de lait

Lors de sa prise de parole, le ministre de la santé, a fait savoir que ses récentes visites dans les structures sanitaires n’ont fait que renforcer sa conviction sur la nécessité d’améliorer les conditions de travail et de prise en charge des patients dans les structures sanitaires. D’où cette initiative qui est une réponse à court terme aux problèmes identifiés, précise-t-elle. En notant qu’elle s’inscrit dans une démarche globale de renforcement de capacité opérationnelle des établissements de soins au profit de la population.

Le ministre de la santé, a invité les bénéficiaires à faire bon usage des équipements reçus exclusivement destinés au bénéfice des patients. Elle a également assuré que les besoins des structures sanitaires seront continuellement évalués afin de solutionner les problèmes et répondre aux besoins progressivement.

Le président de la commission santé du Conseil National de la Transition (CNT) Aboubacar Sidiki Fomba pour sa part a félicité la promptitude de la manifestation du ministre face aux récentes urgences exprimées le personnel sanitaire et les populations.

Quant au porte-parole des syndicats, il a exprimé leur joie de réceptionner cette donation en promettant de faire bonne utilisation. IL n’a pas manqué d’inviter Mme le ministre à poursuivre son élan d’appui.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

