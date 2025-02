Commune V : Le CSRef se dote d’une urgence Pour une prise rapide et efficace des urgences sanitaires

Le vendredi 7 février 2025 s’est tenue la cérémonie officielle de la pose de la première pierre du futur service d’accueil des urgences du Centre de santé de référence de la Commune V (CS-Réf) du district de Bamako. Ladite cérémonie, qui a vu la participation des autorités sanitaires et les responsables de la Fondation Orange, permettra une prise en charge urgente des malades.

La rive droite du district de Bamako est le point de départ d’importantes routes nationales et le plus souvent avec un nombre élevé d’accidents des voies publiques. Il ressort que cette rive droite ne dispose pas de structure adaptée pour la prise en charge des urgences. Cette situation engendre un afflux massif des blessés vers les structures de la rive gauche et un retard dans la prise en charge des patients et le plus souvent avec un pronostic vital engagé.

Pour combler ce déficit sanitaire, le département de la Santé et du Développement social a sollicité la Fondation Orange pour la construction et l’équipement d’un service des urgences dans l’enceinte même du Centre de santé de référence de la Commune V du district de Bamako compte tenu de sa position stratégique.

Après cinq mois de tractations entre les deux structures, c’est devant un parterre d’invités que la ministre en charge de la Santé, le colonel Assa Badiallo, et le président du Conseil d’administration de la Fondation Orange, Aboubacar Sadikh Diop non moins directeur général d’Orange Mali, ont procédé vendredi dernier à la pose de la première pierre du service des urgences du CS-Réf de la Commune V.

Ce joyau édifice qui coûte environ 900 millions de F CFA entièrement financé par la Fondation Orange dont les travaux vont durer six mois sera bâti sur une superficie de 550m 2 avec une capacité de 23 lits extensible à 30 lits.

Le nouveau service des urgences sera équipé d’une monte malade, un système d’appel malade, un système de vidéosurveillance, un système de détection et de sécurité incendie, un système de climatisation à planche soufflant. Il est également composé d’un bâtiment R+1 avec une toiture accessible.

Dans but d’assurer l’autonomie du service des urgences, il sera également doté d’un hangar pour accompagnants, d’un système solaire, d’un groupe électrogène de 100 KVA, d’un forage équipé d’un château d’eau de 10 m2 et d’une centrale pour le réseau de fluides médicaux.

Habib Cissé et Mme Haïdara Oumou Touré, respectivement chef de village et maire de la Commune V, n’ont pas caché leur enthousiasme et toute leur satisfaction quant à la construction de ce nouveau service d’accueil des urgences dans leur commune. Ils ont promis que ce service ne sera pas seulement pour la Commune V, mais pour les toutes communes du district de Bamako et environnants.

Pour le président du Conseil d’administration de la Fondation Orange, la pose de la première pierre de ce service d’accueil des urgences est un projet qui aura sans nul doute un impact considérable sur le bien-être de la santé de nombreuses personnes.

“Nous ne répondons pas simplement à la construction d’une structure de santé, c’est la concrétisation d’une vision. Une vision qui repose sur des valeurs fondamentales, de solidarité, d’humanité et de responsabilité. Ce centre est avant tout un engagement envers ceux qui dans des moments critiques ont besoin de soin et d’une prise en charge rapide”, rappelle M. Diop tout en profitant de mettre en exergue les domaines d’interventions de la fondation.

“Depuis sa création en 2006, la Fondation Orange agit en vue de soutenir les actions de développement mené par l’Etat malien à travers des projets structurants. Nous agissons au plus près de la population principalement de la santé, de l’éducation avec un accent particulier sur le numérique, de la solidarité ainsi que de la culture”, ajoutera-t-il.

La ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré, dira que la réalisation de ce projet intervient dans un contexte particulier de crise multidimensionnelle que le Mali a connu ces dernières années.

Ousmane Mahamane

