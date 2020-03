Le nombre de cas de personnes infectées par le coronavirus s’accroit au Mali. Hier, mardi 30 mars, le ministère de la santé et des affaires sociales du Mali a annoncé que 5 nouveaux cas ont été enregistrés par les services sanitaires portant à 25 le nombre de maliens porteurs du virus de COVID-19. Les autoritaires sanitaires du pays précisent qu’à ce jour deux malades sont décédés du coronavirus, 520 personnes-contacts sont identifiées et que les recherches continuent pour retrouver d’autres personnes-contact.

Maladie infectieuse et provoquée par un virus qui n’avait jamais été identifié chez l’être humain jusqu’à tout récemment, le coronavirus est en train de faire des victimes sur son passage et notre pays a enregistré deux décès. Le ministère de la santé et des affaires sociales dans le souci de tenir informé la population sur la situation épidémiologique du pays a décidé d’élaboré des communiqués quotidiens. Dans son communiqué d’hier, le secrétaire général du ministère de la santé et des affaires sociales Dr Mama Coumaré a alerté qu’en ce jour 30 Mars 2020, les services de santé ont enregistré 5 nouveaux cas de covid-19 qui se repartissent comme suit : Commune I du district de Bamako 2 cas ; Commune VI du district de Bamako 2 cas ; Kalanban-coro dans le cercle de Kati 1 cas. Il a rappelé que ces 5 nouveaux cas portent à 25 le nombre total de cas enregistrés au Mali. Un cas de décès a été enregistré le 29 Mars 2020 à l’hôpital de Kayes, il s’agit d’un patient de 88 ans souffrant aussi de diabète et d’hypertension portant le nombre total de décès à deux (2). « Tous les autres cas enregistrés sont actuellement pris en charge par les autorités sanitaires. A ce jour, 520 personnes-contacts sont identifiées. Les recherches continuent pour retrouver d’autres personnes-contact », affirme Dr Coumaré, avant d’inviter les populations à rester sereines et à respecter des mesures préventives.

La commune I du district de Bamako avec 6 cas se place au dessus des autres communes du district de Bamako, la vigilance doit être de mise au sein de cette commune ainsi que dans les autres afin d’éviter la propagation de cette maladie contagieuse

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :