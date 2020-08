Coronavirus: l’Afrique face à la pandémie le lundi 3 août

• L’Afrique du Sud dépasse le cap des 500 000 cas

Le pays le plus touché d’Afrique compte plus de la moitié des cas de Covid-19 du continent avec 511 485 cas confirmés, a annoncé le ministre de la Santé Zweli Mkhize. Plus d’un tiers des cas ont été recensés dans la province du Gauteng, où se trouvent les capitales économiques et administratives du pays Johannesburg et Pretoria.

L’Afrique du Sud, qui reste le cinquième pays le plus touché dans le monde, pourrait enregistrer un très grand nombre de décès d’ici la fin de l’année : selon les projections officielles, entre 40 000 et 50 000 personnes pourraient succomber du virus d’ici la fin de l’année.

Le président Cyril Ramaphosa s’était félicité du faible taux de mortalité, affirmant que malgré le très grand nombre de cas, le pays arrivait en 36e position sur le nombre de morts proportionnellement à la population. Mais les 8 366 morts dans le pays seraient largement sous-estimés selon des experts, qui se basent notamment sur le fait que l’Afrique du Sud a enregistré une hausse de près de 60% du nombre total de décès naturels au cours des dernières semaines.

• L’OMS se prépare au pire et à une pandémie « très longue »

Le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), réuni depuis vendredi pour la quatrième fois pour réévaluer la pandémie, a averti que « sa durée allait être certainement très longue ».

L’organisation a également averti qu’il ne pourrait jamais exister de « panacée » contre le Covid-19, comme l’a affirmé son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus au cours d’une conférence de presse, selon qui il n’y aurait pas de solution miracle.

« Les essais cliniques nous donnent de l’espoir. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous aurons un vaccin » efficace, a-t-il ajouté, appuyant sur l’utilité des gestes barrières et des « bonnes pratiques » pour maîtriser la progression de la pandémie, alors que l’Afrique devrait dépasser dans la semaine le million de cas confirmés.

• Gambie : trois membres du gouvernement testés positifs au coronavirus

Quatre jours après la vice-présidente du pays, ce sont trois ministres gambiens qui ont été déclarés positifs au coronavirus. Les ministres des Finances, Mambureh Njie, du Pétrole et de l’Énergie, Fafa Sanyang, et de l’Agriculture, Amie Fabureh, « ont été testés positifs au Covid-19 », a indiqué sur Twitter la présidence gambienne.