Enquête nutritionnelle SMART 2019 : Les résultats partagés avec les populations

Les résultats de la 9ème enquête nutritionnelle SMART 2019 viennent d’être présentés, lors d’un atelier de dissémination, à la Maison de la Femme, de l’enfant et de la famille de Dar-Salam. Ledit atelier a été oraganisé par la Direction générale de la santé et de l’hygiène publique (Dgshp), à travers la Sous-Division Nutrition, avec la collaboration de l’INSTAT (Institut national de la statistique) et l’appui technique et financier des partenaires comme l’Unicef, le PAM, la FAO. Se situant dans la continuité de l’appui au renforcement du système d’information nutritionnelle, cette enquête a été réalisée afin d’apprécier le statut nutritionnel des enfants de 0 à 59 mois et des femmes âgées de 15 à 49 ans. L’ouverture des travaux a été faite par Yaya Bagayoko, représentant du Gouverneur du District de Bamako. Il avait, pour la circonstance, à ses côtés Dr. Aliou Bagayoko de la direction générale de la santé et de l’hygiène publique, de la Directrice Régionale de la Santé, Médecin colonel Assa Badiallo Touré. La restitution du rapport de l’enquête a été faite à l’endroit des acteurs de la société civile, des structures techniques, des partenaires et des communicateurs. Cet atelier est l’une des séries des restitutions des résultats de l’enquête dans toutes les régions et le District de Bamako. L’objectif général est de disséminer les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART dans toutes les régions ainsi que le District de Bamako. De façon spécifique, il s’agit de présenter les résultats de l’enquête nutritionnelle, partager le rapport définitif de l’enquête avec l’ensemble des acteurs et échanger sur les résultats de l’enquête.

La Directrice régionale de la santé, Assa Badiallo Touré, a félicité les partenaires dont l’accompagnement n’a jamais fait défaut, sans oublier les autres acteurs pour leur collaboration et leur participation afin de partager ensemble le document. Pour terminer, elle a invité les délégués à la concentration et à la participation massive aux discussions afin d’avoir des recommandations fortes. Dr. Bagayoko de la sous Division nutrition de la DGSHP a indiqué qu’il s’agit, lors de cet atelier, d’interpréter, d’analyser et de trouver ce qui se passe entre nous dans le cadre de la santé, surtout la nutrition.

Le représentant du gouverneur du District de Bamako, Yaya Bagayoko, a indiqué qu’il s’agit de disposer de manière permanente, des informations fiables pour le domaine d’indicateur permettant d’anticiper des crises. Au terme des échanges, les participants se sont réjouis des informations reçues avant de promettre à leur tour, d’informer les populations à travers leurs canaux d’informations.

