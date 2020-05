Le Conseil national du patronat du Mali (CNPM) et l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) souhaitent contribuer à la gestion de la crise économique créée par le Covid-19. Ils ont, à cet effet, élaboré un document à prendre en compte par l’État. Pour informer l’opinion nationale et internationale sur le contenu de ce document, ils ont organisé une conférence de presse jeudi dernier. La rencontre qui a eu lieu au siège du CNPM, était conjointement animée par Mamadou Sinsy Coulibaly, président du CNPM et Yacouba Katilé, secrétaire général de l’UNTM.

Dans le document mémorandum élaboré à cet effet et signé mercredi dernier, l’UNTM et le CNPM recommandent notamment sur le plan social, la prise en charge par l’État ou tout autre mécanisme approprié, des congés maladies des travailleurs atteints du Covid-19 ou ceux mis en quarantaine. Aussi, demandent-ils la prise en charge par l’État des salaires des entreprises contraintes de réduire le personnel ou de fermer momentanément afin de sauvegarder les emplois. Ils préconisent également l’implication des partenaires sociaux dans l’identification des couches vulnérables qui doivent bénéficier l’aide de l’État.

Sur le plan économique, ils recommandent la mise en place d’un comité paritaire de suivi de l’application des mesures fiscales, économiques et financières prises dans le cadre de la crise du Covid-19. Les entreprises et les partenaires sociaux souhaitent l’apurement intégrale de la dette intérieure de l’État dans le cadre de la relance de l’économie et la déductibilité formelle à l’impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) des dons effectués au Fonds spécial Covid-19 conformément au point 7 de l’article 51 du Code général des impôts.

……..lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :