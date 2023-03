Hôpitaux : L’hôpital régional de Sikasso classé comme le meilleur du pays pour la 3e année consécutive

L’hôpital régional de Sikasso a été classé le meilleur du pays par l’Agence nationale d’évaluation des hôpitaux (ANEH)​​ pour la 3e année consécutive. A noter que la disponibilité des médicaments essentiels, la conformité et la disponibilité de la prise en charge des urgences, le taux de satisfaction des usagers, le taux de recouvrement des recettes, le taux de conformité des dossiers sont, entre autres, les critères d’évaluation de l’ANEH pour établir ce classement.

«Cet exercice a pour objectif d’améliorer les résultats des hôpitaux en termes de prise en charge, d’accroître leur performance et faire en sorte que l’offre de la qualité de soins soit à la hauteur. Il ne s’agit point d’un concours. Il permettra aux hôpitaux de se surpasser pour le bien-être des patients», a précisé le Colonel-major Karim Camara, Directeur général de l’ANEH.

Avec un plateau technique qui ne cesse de s’améliorer progressivement, l’hôpital régional de Sikasso demeure une référence dans l’univers hospitalier malien grâce à une gestion saine qui met toujours le patient au cœur de toutes les préoccupations. On se rappelle par exemple que, il y a quelques années seulement, l’équipe gynéco/obstétrique de cet établissement hospitalier a suivi avec succès la grossesse d’une dame de 35 ans ayant accouché finalement de quintuplés. Ce résultat est donc le fruit d’un travail remarquable de la direction de l’hôpital et aussi de la Direction régionale de la santé dirigée par Dr Abou Traoré, un manager discret et humble, mais d’une compétence et d’un dynamisme incontestables. Un vrai leader !

