Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a procédé, jeudi 3 février dernier à Kolokani, à l’inauguration du nouveau Centre de santé de référence (Csref). Ce joyau architectural, bâti sur une superficie de 14 ha, a une capacité d’accueil d’environ 70 lits ave un plateau technique de niveau Cscom.

Le nouveau Centre de santé de référence de Kolokani à une capacité d’accueil d’environ 70 lits avec les commodités requises il offre aux malades un laboratoire d’analyses biomédicales, une unité d’imagerie médicale (radiographie et échographie), des unités spécialisées en oto-rhino-laryngologie (ORL), en odontostomatologie, en ophtalmologie.

Les travaux de génie civil du centre qui ont été entièrement financés sur budget national avaient commencé, il y a quelque temps avant de connaître un arrêt. Les travaux d’achèvement ont mobilisé un peu plus de 613,5 millions de Fcfa pour un délai d’exécution de 150 jours.

Le montant pour les équipements médicaux et la dotation en logistique roulante dont deux ambulances médicalisées et deux véhicules 4X4 double cabine s’élevé à près d’un milliard de Fcfa. L’établissement dispose aussi d’une ambulance offerte par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, dans le cadre de ses œuvres sociales. : «En vue de satisfaire les besoins de la population en matière de demande et d’offres de services de qualité, le gouvernement a initié la construction du nouveau Centre de santé de référence de Kolokani», a expliqué le chef du gouvernement. Pour lui, cette réalisation va permettre, sans nul doute, de rehausser le plateau technique afin de faire face aux multiples sollicitations liées à la situation géographique de Kolokani qui se trouve sur la Route nationale trois (RN3). Il faut aussi noter que le district sanitaire de Kolokani couvre une population de 349.867 habitants et compte 25 Centres de santé communautaire (Cscom) fonctionnels sur 29 prévus. Selon un rapport de 2020, le taux d’accessibilité géographique au Paquet minimum d’activités (PMA) à Kolokani dans un rayon de 5 km est de 35,6% contre une moyenne régionale de 52,2 %. Quant à la moyenne nationale, elle est de 58 %. Le Premier ministre a invité l’ensemble des bénéficiaires à fréquenter cette infrastructure et à en faire bon usage. Et de dire aux prestataires de veiller quotidiennement au bon fonctionnement de ce Csref. Dr Choguel Kokalla Maïga a également exhorté les différents acteurs à sécuriser le reste du domaine de l’établissement de soins pour une éventuelle extension à l’avenir.

Mémé Sanogo

