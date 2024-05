À l’hôpital de dermatologie de Bamako, le paiement des prestations médicales peut désormais se faire par mobile money ou par carte bancaire. C’est l’innovation majeure introduite par la direction générale de ce Centre hospitalier universitaire.

Plus besoin d’avoir de la liquidité pour payer ses prestations à l’hôpital de dermatologie de Bamako (HDB). À la pharmacie hospitalière comme au guichet du Centre hospitalier universitaire, on peut désormais faire le paiement des prestations médicales par mobile money (Orange Money, Moov Money, Sama Money), pour des personnes ayant un compte, à travers un Terminal de paiement électronique (TPE) ou par carte bancaire.

Première du genre au Mali, cette innovation est le fruit de l’engagement et la détermination de la direction générale à faire du Centre hospitalier universitaire un modèle de gestion et de référence dans notre pays.

L’introduction du paiement par mobile money et par carte bancaire entre dans le cadre de la bonne gestion de l’hôpital, file d’Ariane de la direction générale depuis plusieurs années.

L’objectif est non seulement de permettre la traçabilité de l’argent en luttant donc contre la fraude et les malversations financières mais aussi de faciliter la tâche pour les usagers, les travailleurs de l’hôpital (guichetiers et pharmaciens) qui se disputaient très souvent pour des questions de monnaie.

Autre facilité, on n’a désormais plus besoin d’être à l’hôpital pour payer les frais médicaux d’un proche. On peut rester sur place et faire le paiement grâce au mobile money.

C’est aussi une facilité pour les patients et leurs accompagnants qui étaient obligés de quitter l’enceinte de l’hôpital pour aller faire des retraits dans des kiosques ou boutiques. Fini désormais ces tracasseries, puisque, à court de liquidité, vous pouvez appeler vos proches afin qu’ils vous envoient de l’argent. Et vous n’avez plus besoin de retrait. Tout le paiement se fait via le téléphone.

Les patients et leurs accompagnateurs se réjouissent beaucoup de l’introduction du paiement par mobile money et par carte bancaire. « Cette innovation est très bénéfique pour nous les usagers souvent confrontés à un manque d’argent. Si on peut recevoir de l’argent et payer les frais médicaux sans se soucier du retrait de l’argent, nous ne pouvons que saluer cette initiative », a déclaré un accompagnant de malade.

Désormais, les allers et retours et les longues attentes sont de mauvais souvenirs grâce au génie créateur de la direction. Outre l’introduction du paiement par mobile money et par carte bancaire, on trouve aussi un guichet automatique dans l’enceinte de l’hôpital.

Ceci pour le bonheur des usagers et des travailleurs de l’hôpital qui n’auront plus de difficulté à accéder à leur argent. Une initiative à salvatrice !

Abdrahamane SISSOKO

