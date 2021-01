Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans notre pays, l’Alliance des professionnelles de la presse écrite du Mali (APPEM) a remis, hier, lundi 18 janvier 2021, 1000 masques aux organes de la presse écrite qui emploient les femmes journalistes, à la maison de la presse, l’Assep et la radio Studio Tamani. L’initiative est soutenue par le ministère de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille.

Avec cette remise de masques l’APPEM, déclare la présidente de l’APPEM, Mme Dado Camara, veut jouer sa partition dans le combat contre la covid-19. C’est pour cette raison, dit-elle, qu’elle a jugé nécessaire de doter les organes de la presse écrite qui emploient des femmes journalistes des masques. « C’est une manière de promouvoir la main-d’œuvre féminine en matière de journalisme. Cette donation à été facilitée grâce à la générosité du Ministre de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille, Bouaré Bintou Founé Samaké à l’APPEM qui, a son tour, vient au secours des organes de la presse écrite qui emploient des femmes », déclare la présidente de l’APPEM, Mme Dado Camara. De ce fait, dit-elle, une vingtaine d’organes de presse écrite dont le quotidien le Républicain, en plus, la maison de la presse, l’Assep et le studio Tamani ont reçu des masques de la part de l’Alliance des Professionnelles de la Presse écrite du Mali ( APPEM). A rappeler que l’Alliance des Professionnelles de la Presse Ecrite Malienne (APPEM) a été créée le 19 janvier 2012. Elle développe et participe à des actions pour la promotion de la femme. A ce titre, elle se fixe comme objectifs : encourager l’autonomisation des femmes à travers des articles de presse, la récompense du mérite et autres activités ; veiller à la promotion de toutes actions qui engendrent le respect des droits de la femme ; accompagner et appuyer sur le terrain, les organisations de femmes œuvrant dans leurs domaines d’intervention à travers la communication ; développer un partenariat entre la presse et les femmes et organisations de femmes.

H.B. Fofana

