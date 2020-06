Lutte contre la pandémie de la COVID19 au Mali : La SONATAM vient en appui aux femmes des armées du Mali

La maladie du coronavirus continue à faire des victimes au Mali, et la société SONATAM continue quant à elle à renforcer la riposte pour la bouter hors de nos frontières. En effet le mardi 9 juin 2020 la société nationale de tabac et allumettes du Mali (SONATAM) a procédé à une remise de kits hygiéniques à l’Association des femmes de camps. La cérémonie s’est tenue au Service Social de l’Armée.

Il y a quelques semaines déjà la société avait procédé à une série de remise de matériels de prévention contre la COVID19 dans certaines structures à grande affluence de la capitale, ces partenaires de la SONATAM ainsi équipés sont mieux outillés pour la riposte contre la pandémie.

Le mardi 9 juin la société a poursuivi sa démarche en équipant cette fois-ci les femmes des camps militaires et paramilitaires à travers l’association des femmes des camps. A l’occasion le DG de la SONATAM, Youssouf Traoré, dira que cette donation est ‘ fort de symbole’ car elle est adressée aux épouses de ces hommes qui ont accepté d’être des martyres de la Nation, un patriotisme et une bravoure qui permet la quiétude chez citoyens. Et formulant les vœux d’un retour de la paix au Mali, Monsieur Traoré a réaffirmé la promptitude et l’engagement de sa société à lutter contre la pandémie.

Une participation qu’elle manifeste avec la remise de 20 cartons de savons liquides, 20 kits de lavages des mains, 20 bouteilles d’eau de javel et des affiches de sensibilisation sur la maladie.

La directrice du service social des armées, le Colonel major Mariétou Démbélé présidant la cérémonie, a au nom sa hiérarchie, a remercié la SONATAM pour son geste, et assuré que les femmes de l’armée sont au front contre la COVID19. Saluant cet esprit humanitaire, de mécénat chez une entreprise lucrative, le colonel major Dembélé, a corroboré les propos du DG de la SONATAM en ce qui concerne la nécessité du respect des mesures barrières pour stopper l’évolution du coronavirus au Mali.

La présidente des femmes des camps, Natoumé Fatoumata Doumbia en réceptionnant la donation, pour sa part, a assuré qu’ elles feront bon usage des équipements. Par ailleurs elle a vivement remercié la SONATAM pour son geste tout en assurant que les femmes des camps sont mobilisées autour des mesures de préventions.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

Commentaires via Facebook :