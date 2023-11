Le Premier ministre, Choguel K Maïga, a présidé, le jeudi 09 novembre au Parc des Expositions de Bamako, la cérémonie d’ouverture de la 2e édition du Salon international de Santé Keneya Expo organisée par l’interprofession des ordres de santé du Mali.

Rendre les produits de santé, les médicaments disponibles et accessibles au bon moment, au bon endroit et à bon coût, c’est l’ambition des organisateurs de la 2e édition du salon International Santé Keneya Expo, qui regroupe des acteurs nationaux et internationaux de la santé s’est ouverte à Bamako le jeudi 08 novembre pour trois jours.

Organisée par l’interprofession des ordres de santé, les pharmaciens, médecins, para-pharmaciens, laboratoires pharmaceutiques, acteurs de la recherche scientifique, les associations professionnelles, prestataires de service, les partenaires institutionnels et politiques vont discuter pendant trois jours autour du thème : « l’industrie pharmaceutique : défis et perspectives ». Il s’agit de mener une réflexion approfondie pour faciliter l’émergence de laboratoires de fabrication de médicaments en Afrique de l’Ouest à l’instar des pays du Maghreb, a rappelé le président de l’inter ordre de la Santé, Dr Aboubacar Sidick Diabaté.

Car la pandémie de COVID 19 a posé avec acuité la problématique de l’approvisionnement en produits de santé en Afrique en général et au Mali en particulier, d’où la nécessité de développer la production locale des médicaments et des autres produits de santé. C’est que soutient Aliou Badara Wade, parrain de la 2e édition du Salon International de santé Keneya Expo, qui estime qu’il faut pour cela produire 30% de la consommation nationale en produits pharmaceutiques. C’est dans ce qu’il a plaidé auprès des gouvernants pour la mise en place des conditions législatives, réglementaires, fiscales d’une part et d’autre part adapter la formation des professionnels de la santé aux exigences de la situation.

La secrétaire générale du ministère algérien de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Drifa Khoudhir, dont le pays est l’invité d’honneur de l’évènement, a insisté sur la nécessité de promouvoir l’industrie pharmaceutique et de l’ériger en secteur stratégique à fort potentiel pour la diversification économique du pays et de le convertir vers un secteur créateur de richesse.

Elle a indiqué que l’Afrique ne produit que 2% des médicaments qu’elle consomme et en importe plus de 80% d’où son insistance pour l’opérationnalisation de l’agence africain du médicament qui permettra le renforcement et le développement de l’industrie pharmaceutique africaine et concourir ainsi à sa souveraineté sanitaire continentale. Ce d’autant que 25% des malades sont en Afrique.

Durant trois jours plusieurs thèmes seront abordés par des experts, a pour sa part souligné le Premier ministre, Choguel K Maïga, qui était accompagné pour la circonstance par plusieurs membres du gouvernement. Des discussions, il dit attendre des conclusions et mesures qui puissent être concrétisées dans un plus bref délai. A noter que 127 Exposants venus du Mali et d’ailleurs participent à l’évènement.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

