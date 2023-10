Mali : le fonds mondial offre six camions et trois ambulances d’une valeur de 410, 68 millions de F.CFA à la PPM et à trois hôpitaux

Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 mais aussi pour le renforcement et la résilience de son système de santé, le fonds mondial a doté le Mali de trois ambulances et six camions. La cérémonie de réception a eu lieu le vendredi 20 octobre, dans l’enceinte du département de la santé sous l’égide du ministre de la Santé et du Développement, le médecin Colonel Assa Badiallo Touré.

Six camions et trois ambulances d’une valeur de 410, 68 millions de F.CFA, c’est l’important lot de matériel offert par le fonds mondial à notre pays pour répondre aux besoins de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) et des hôpitaux. Un financement entièrement assuré par le fonds mondial. Ces équipements, qui visent au renforcement de la logistique des structures nationales et la facilitation de la prise en charge des malades, sont destinés au district de Bamako aux régions de Kayes et Sikasso.

La donation des six camions s’inscrit dans la dynamique de renforcer la capacité de distribution de la PPM afin qu’elle puisse approvisionner tous les centres de santé périphérique du Mali en médicaments, a rappelé Dr Mohamed Berthé, coordinateur de l’Unité de Mise en Œuvre du Renforcement du Système de Santé (UMRSS) au Mali, une structure crée par le fonds mondial pour aider le département de Santé à renforcer le système de Santé du pays. Les trois ambulances sont destinées aux formations sanitaires où les besoins sont les plus cruciaux notamment les régions de Kayes, Sikasso et le District de Bamako. « Elles consistent à assurer un transport médicalisé des patients vers les structures de santé », a assuré le Dr Berthé.

Le ministre de la Santé et du Développement, le médecin Colonel Assa Badiallo Touré a indiqué que les équipements reçus vont contribuer à alléger la souffrance de la population. Avant de terminer, elle a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage des équipements. De toute façon, le département y veillera, a promis l’ancienne conseillère spéciale du président de la Transition.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

