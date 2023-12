Mali : plus de 180 millions d’euros alloués par le Fonds mondial pour la lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme

Le Fonds mondial en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social a organisé, le lundi 04 décembre, l’atelier d’orientation et de planification opérationnelle des activités des nouvelles subventions du Fonds mondial. C’était sous l’égide du secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo.

Dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et la mise en place de systèmes résistants et pérennes de santé, le fonds mondial a alloué plus de 180 millions d’Euros au Mali pour la période 2024-2026. Trois principaux récipiendaires ont été retenus à savoir l’Unité de Mise en œuvre du Renforcement du Système de Santé (UMRSS), l’ARCAD santé plus et le CSLS-TBH/Plan international Mali. D’où l’organisation de l’atelier de planification opérationnelle des activités des nouvelles subventions du Fonds mondial et d’orientation sur le manuel harmonisé de gestion avec les partenaires de mise en œuvre du niveau central et les directions régionales de la santé

Le but de l’atelier est de faire connaître le fonctionnement du Fonds mondial et d’obtenir des plans d’opérationnel budgétisés de la première année des subventions GC7 et C19RM des partenaires de mise en œuvre (PMO) en vue de leur intégration dans les PO au cours des prochaines CROCEP mais aussi de responsabiliser les acteurs du niveau opérationnel dans la mise en œuvre de ces subventions.

Son objectif général consiste à préparer les acteurs de mise en œuvre à la maîtrise des subventions GC7 et C19RM, à la planification opérationnelle budgétisée des deux années 2024-2025 et à orienter les acteurs sur le manuel de gestion harmonisé. Plus spécifiquement, il s’agit d’orienter les PMO sur le mécanisme de gestion des subventions du fonds mondial et expliquer les mécanismes de mise en œuvre des subventions GC7 et C19RM.

« Ce financement va permettre au Mali de renforcer la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme », a rappelé Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Pour mieux utiliser les ressources de façon optimum, il a été opté pour une stratégie novatrice qui va permettre de décentraliser au maximum pour atteindre la population cible, a indiqué Dr Guindo.

Pour sa part, Maria Kirouva, représentante du Fonds mondial au Mali, a salué la diversité des participants. « Il y a eu des progrès très importants dans le pays dans la lutte contre les trois maladies et le renforcement des systèmes de santé en particulier dans le domaine du système de santé primaire », a-t-elle commenté tout en soulignant l’engagement communautaire pour ce qui est du système de santé communautaire.

Prennent part à cet atelier, les représentants du ministère de la Santé et du Développement social et les partenaires de mise en œuvre.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

