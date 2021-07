Ministères de la sante et la défense : 40 lits médicalisés offerts par Wad Motors et le Tchèque Linet

Le ministère de la Défense et des Anciens combattants a abrité hier après-midi, une cérémonie de dons de lits médicalisés. 30 lits sont pour les Forces armées et de Sécurité (FAMa) et les 10 autres sont destinés au ministère de la Santé et du Développement social. La valeur estimée est d’environ 130 millions de F CFA.

40 lits médicalisés remis gracieusement au ministère de la Défense et des Anciens combattants dont 10 au ministère de la Santé et du Développement social. C’est la donation faite par Wad Motors et Linet son partenaire tchèque. Les lits ont été réceptionnés par le Colonel-major Mohamed Alpha Diaw, médecin et directeur du Service social des Armées accompagné de ses proches collaborateurs.

La cérémonie très sobre a été rehaussée par la présence du vice-ministre tchèque de la Défense, Tomas Kopecny, à la tête d’une importante délégation d’opérateurs économiques de son pays dont le représentant de l’entreprise Linet. Le vice-ministre est venu rendre visite au contingent tchèque de l’EUTM et de la Force Takuba. Etaient également présents les représentants de la Société malienne Wad Motors Karamoko Guindo et Nouhoum Yattassaye.

« C’est bien que des Maliens puissent penser à nous en nous emmenant des partenaires. Ces lits que nous réceptionnons aujourd’hui, ouvriront certainement la voie à une bonne coopération », a affirmé ravi, le Colonel-major Diaw. Il a ajouté que « ces nouveaux lits s’ajoutent à notre capacité de prise en charge des blessés et autres malades avec la menace de la Covid-19 ».

Kopecny a pour sa part présenté l’entreprise Linet comme étant la plus grande fabricante de lit médicalisé de son pays et l’une des plus grandes technologiquement avancée au monde. « Notre coopération avec le Mali date de 1960. Nous sommes en train d’écrire un nouveau chapitre de cette coopération », a indiqué le vice-ministre tchèque.

Karamoko Guindo a mis l’accent sur les qualités techniques et l’endurance des lits. Selon lui, ils ont une durée de vie de 15 ans et les 30 lits offerts à l’armée ont coûté 91,5 millions de F CFA. Le prix d’achat des 40 lits, leur transport et dédouanement à Bamako ont été pris en charge à part égale par les deux entreprises donatrices. L’ensemble a coûté environ 130 millions de F CFA.

Abdrahamane Dicko

