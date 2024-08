Obésité, alimentation et activité physique

La population en surpoids ou obèse est la part de la population ayant un poids excessif présentant des risques pour la santé en raison d’une proportion élevée de tissu adipeux, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

D’après l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), être en surpoids ou obèse est un facteur de risque majeur pour diverses maladies non transmissibles, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

L’outil de mesure le plus fréquemment utilisé est l’indice de masse corporelle (IMC), qui évalue le poids d’un individu par rapport à sa taille (poids/taille, le poids étant exprimé en kilogrammes et la taille en mètres).

Selon la classification de l’OMS, les adultes présentant un IMC compris entre 25 et 30 sont en surpoids, et ceux dont l’IMC est égal ou supérieur à 30 sont considérés comme obèses. Cet indicateur est calculé à la fois à partir de données « autodéclarées » (estimations dégagées de données sur le poids et la taille fournies lors d’enquêtes par entretiens auprès de la population) et de données « mesurées » (estimations précises concernant le poids et la taille tirées d’examens médicaux).

Dans la plupart des pays de l’OCDE qui recueillent des données autodéclarées sur la taille et le poids, plus de la moitié des adultes sont en surpoids ou obèses. En moyenne, dans 32 pays de l’OCDE, 54% de la population adulte était en surpoids ou obèse, et 18% était obèse en 2021. Dans tous les pays, les hommes étaient plus susceptibles que les femmes d’être en surpoids ou obèses.

En conséquence, le coût annuel des soins de santé dans les pays de l’OCDE est supérieur de 209 USD (PPA) par habitant en raison de la surcharge pondérale ou de l’obésité. Au total, les pays de l’OCDE dépenseront en moyenne 8,4% de l’ensemble de leur budget de santé pour traiter les conséquences du surpoids et de l’obésité.

Pour le cas précis du Mali, il n’existe pas de données fiables sur le taux d’obésité dans le pays. Ce qui n’exclut nullement des cas de personnes en surpoids dans le pays, mais l’absence de consultation médicale sur le sujet. Pour lutter contre l’obésité, les professionnels de la santé conseillent la pratique du sport.

Anne Marie Soumouthéra avec OCDE

Commentaires via Facebook :