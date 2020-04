Dans un entretien exclusif, le Président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du Mali, Aly Badra Wade, nous livre sans ambages les difficultés liées du manque criard des produits sanitaires contre le COVID-19, la cherté et la disponibilité de la chloroquine.

– Maliweb.net – Bonjour Monsieur Wade, qu’est-ce qui explique le manque d’approvisionnement des officines et la flambée du prix des produits sanitaires contre le COVID-19 ?

A.B.W : Les premiers cas de la pandémie du coronavirus sont apparus au Mali le mercredi 25 mars dernier. Depuis cette date, il y a une ruée des populations vers les pharmacies afin de se procurer des masques, des gels hydro-alcoolique et de la Chloroquine. Malheureusement, nous avons assisté à une flambée extraordinaire du prix de ces produits pharmaceutiques qui s’explique par une raison simple. Les grossistes agréés avaient des stocks suffisants, mais pas pour répondre au besoin de la pandémie, plutôt pour le besoin quotidien. Pour la réponse du coronavirus, il devrait y avoir des produits supplémentaires pour combler ce besoin, mais l’Etat n’a malheureusement pas pris aucune disposition pour permettre aux grossistes de se procurer de nouveaux produits. Ce qui fait que les premiers produits se sont vendus au prix normal avant la rupture du stock. Après les officines ont eu recours aux grossistes particuliers pour s’approvisionner. C’est pourquoi les gels hydro alcooliques et d’autres ont été vendus trois ou quatre plus du prix ordinaire. Nous voulons que les gens comprennent que la cherté des produits n’est pas du ressort des pharmaciens. Ils doivent reconnaître que l’insuffisance des masques et gels est un problème mondial. Mais les gens doivent comprendre que l’utilisation du gel n’est pas la seule alternative. La première solution, c’est le lavage régulier des mains avec le savon et le respect des gestes barrières.

Qu’en est-il de la disponibilité de la Chloroquine ?

A.B.W : Vous savez, l’usage de la chloroquine a été interdit au Mali depuis longtemps. Elle a été remplacée par d’autres produits pour traiter le paludisme. Elle était un traitement antipaludéen. Mais les molécules de la chloroquine qui sont sur le marché sont utilisées pour d’autre besoin. Mais ces produits ne sont pas d’une quantité suffisante parce que les patients qui sollicitent ce traitement ne sont pas nombreux. Donc, quand les recherches du Pr Didier Raoult ont confirmé que la chloroquine associée à l’azytromecine est efficace dans le traitement de la pathologie du coronavirus, plusieurs pays infectés par le virus l’ont adopté parce qu’il n’y avait pas d’autre alternative, il y a eu une ruée vers ce produit. Mais l’Ordre des pharmaciens du Mali a donné des instructions aux promoteurs des officines de respecter les textes législatifs. C’est-à-dire de vendre les produits prescrits par ordonnance, d’arrêter de vendre la chloroquine aux patients parce qu’elle n’a pas un rôle préventif. Elle a un rôle curatif associé à d’autres produits dans un milieu hospitalier. Mais, aujourd’hui, je peux vous rassurer que l’Etat malien détient un stock de chloroquine pour les prises en charge.

C’est-à-dire que les officines n’ont pas une autorisation de vendre ce produit ?

A.B.W : Même si les officines ont une autorisation de vendre la Chloroquine, elle ne pourra pas être utilisée contre la prévention du virus de la pandémie du Coronavirus. J’insiste qu’elle est utilisée lorsqu’un patient est testé positif du coronavirus. Donc, payer de la chloroquine communément appelée la Nivaquine et gardés ces produits à la maison sans être testé positif n’a pas d’utilité. Il faut qu’un centre de santé atteste que vous êtes positif et la prise en charge soit faite par les médecins. En ce moment, il y a d’autres soins palliatifs notamment l’oxygénation. Le côté néfaste de garder la chloroquine à la maison est que vous priver ce qui sont dans le besoin de ce médicament. Donc, nous pensons qu’il vaut mieux mettre ces produits à la disposition des centres de santé qui accueillent et accueilleront les patients testés positifs du coronavirus.

Mais est-ce que vous avez élaboré avec le gouvernement un plan d’approvisionnent des marchés pour pallier à toutes ces insuffisances ?

A.B.W : Il y a une commission nationale de prévention et de riposte contre le coronavirus qui a été mise en place, mais, j’avoue que l’Ordre des pharmacies du Mali n’a pas été associé à cette commission. Même si nous savons que nous avons un rôle important à jouer notamment avec la distribution des produits avec les grossistes. En tout cas, nous avons contacté la cellule de crise par rapport à l’adoption des mesures barrières et des conduites à suivre dans l’exercice de notre profession. Nous admettons qu’aucun gouvernement du monde n’était préparé à accueillir cette pandémie du coronavirus malgré tout nous appelons le Ministère de tutelle à associer l’Ordre des pharmaciens à l’éradication de cette pandémie.

Propos recueillis par Siaka DIAMOUTENE pour Maliweb.net

