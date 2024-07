Située à une trentaine kilomètres de Bamako, la commune rurale de Tienfala (Koulikoro) a abrité mercredi dernier (18 juillet 2024) la cérémonie de lancement de la campagne de la chimio prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 mois à 10 ans. Un événement présidé par le ministre de la Santé et du Développement social, Médecin-colonel Assa Badiallo Touré, accompagné d’une forte délégation composée des membres de son cabinet, du Directeur de cabinet du Gouverneur de la région de Koulikoro, des Directeurs nationaux et généraux relevant de son département et des Partenaires techniques et financiers PTF).

«Un Mali sans paludisme, c’est bien possible» ! C’est le pari cette année de la campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 mois à 10 ans. Un défi sur lequel le ministre de la Santé et du Développement social a mis un accent particulier dans son discours de lancement de ladite campagne. «La lutte contre le paludisme est une priorité de la politique nationale de santé au Mali», a assuré le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré. Prévue dans 57 districts sanitaires, avec la digitalisation de la gestion des données dans 16 d’entre eux, cette campagne concerne​ à peu près 4 millions d’enfants de 3 à 12 mois, dont 256 078 de 5 à 10 ans. Elle va mobiliser près de 45 mille agents d’administration de médicaments et de mobilisation de proximité qui seront déployés dans l’ensemble des 57 districts sanitaires.

Notons que ce sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes qui sont les plus affectés par cette maladie. En effet, comme l’attestent les données du Système Local d’Information Sanitaire, le paludisme constitue la première cause de morbidité avec 37,7 % de mortalité (source DHIS2). Il ressort des propos de Madame le ministre que les raisons de l’absentéisme scolaire des enfants sont en grande partie dues au paludisme. Une autre étude menée par l’Institut national de santé publique (INSP) indique que l’économie des ménages est aussi sérieusement impactée par ce fléau avec des pertes économiques annuelles estimées à 72 milliards de francs CFA au Mali.

Pour inverser la tendance, le département de la Santé, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) et ses partenaires, prévoit la poursuite de la mise à échelle des mesures de lutte éprouvées dans le nouveau Plan Stratégique National 2023-2027. Recommandée par l’OMS en mars 2012 pour les pays du Sahel, cette stratégie de lutte consiste à donner une combinaison de Sulfadoxine Pyriméthamine et d’Amodiaquine (SP+AQ) à dose thérapeutique pour une prévention pendant la période de haute transmission du paludisme coïncidant avec la saison des pluies.

Les enfants reçoivent des médicaments une fois par mois pendant 3 à 4 mois sur la base de la durée de la période de haute transmission dans les différentes régions de notre pays. Dans le cadre de l’intégration des services de santé communautaire, la campagne est couplée au dépistage de la malnutrition des enfants de 6 à 59 mois au 1er et au 3e passage.

Au cours de la cérémonie de Tienfala, les partenaires du ministère de la Santé et du Développement social ont salué les résultats obtenus par les responsables de la santé au Mali dans la lutte contre le palu. Cela à la faveur des différents projets d’appui qu’ils ont apportés à travers la formation des agents de santé ; l’achat d’équipements, de médicaments et de moustiquaires imprégnées. Ils se sont dits conscients que la lutte contre le paludisme ne se limite pas qu’à la distribution de moustiquaires imprégnés. Une façon de témoigner leur accompagnement constant en faveur de cette maladie assez mortelle dans notre région particulièrement au Mali.

Au nom de la localité d’accueil, le maire et le chef de village se sont réjouis du choix porté sur Tienfala pour abriter le lancement de la campagne et promettent de sensibiliser les populations afin que les enfants concernés prennent tous les médicaments. Les autorités présentes n’ont pas manqué l’occasion de remercier les autorités pour cette initiative qui vise à renforcer le bien-être de la population.

L’administration de la première dose de comprimés par le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré et le Directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro a donné le ton de la campagne 2024 à Tienfala.

Naby

Avec le Réseau des Communicateurs du MSDS

Commentaires via Facebook :