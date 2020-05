La Fondation Orange Mali renforce le ministère de la santé avec un don en équipements d’une valeur de 300 millions de F CFA. La cérémonie de remise a eu lieu ce mardi 5 mai 2020 en présence du ministre de la santé Michel Hamala Sidibé, du DG d’Orange Mali Brellote Ba et de la directrice de Fondation Orange Diallo Hawa.

– Maliweb.net -Fidèle à sa vocation d’entreprise citoyenne, d’être toujours aux côtés des plus démunis, aussi elle a octroyé plus d’un milliard de francs CFA au ministère de la santé et des affaires sociales pour la lutte contre la pandémie du COVID 19. Présent aux côtés de l’Etat avant même l’ annonce du 1er cas de Covid 19 déclaré au Mali comme le témoigne le ministre de la santé, le groupe Orange a signifié toute sa solidarité au peuple malien en assistant le gouvernement à mener au mieux la lutte contre la maladie à coronavirus. Déjà à la date du 24 mars 2020, l’entreprise s’était manifestée avec la mise à disposition de l’Etat des ressources d’une valeur estimée à plus d’un milliard. Une solidarité qui est loin d’être close, en effet la société à travers sa fondation vient de renforcer le plateau médical avec des équipements d’une valeur de 300 millions.

Le don est composé de : 50 000 paires de gants chirurgicaux, 30000 masques de haute protection FFP2N95 sans capsule, 3000 casques combinaisons de protection complet usage unique, 1000 paires de bottes spéciales à haute protection, 480 flacons d’un litre de gel hydro alcoolique Anios et 250 kits de lavage de mains avec seau de 100 litres

Par ailleurs, toujours dans le cadre du soutien à l’action sociale et humanitaire de ses différentes filiales contre le COVID 19, la fondation Orange France s’associe à la fondation Orange Mali pour apporter un supplément de 77 934 251 FCFA consacré au matériel et équipements. Il s’agit de : 30 000 gants norme CE, 30 000 gels norme CE, 27 500 masques FFP1, 27 500 masques FFP2, 2000 blouses de protections médicales, 1000 lunettes de protection et 250 thermomètres pistolets.

Outre cela, Orange appuie le corps médical et les agents de santé avec du crédit téléphonique à hauteur de 100 millions de FCFA afin de faciliter la coordination et les liaisons sur le terrain du personnel sanitaire. Un accompagnement fortement salué par le ministre Sidibé qui ne tarit pas d’éloges sur leur partenariat avec Orange. Et à ses dires cette contribution cadre avec la vision présidentielle ‘chaque malien un masque’.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

