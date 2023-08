Chaque année, du 01 au 07 Août, à l’instar de la communauté internationale, le Mali célèbre la semaine de l’allaitement. C’est la semaine commémorative de la déclaration d’«Innocenti sur la protection, l’encouragement et le soutien de l’allaitement maternel, signée par l’OMS et l’UNICEF, en Août 1990.

Sur le sujet, Fatoumata KONE, sage-femme à l’ASACOBA de Banconi, a bien voulu s’étendre sur l’importance et les bienfaits de l’allaitement pour le nourrisson et la maman.

L’allaitement consiste pour une mère de donner le sein au bébé pour que ce dernier puisse se nourrir du lait maternel. Il est conseillé aux mères d’allaiter leurs bébés pendant au moins six mois ou plus, car cela permet de renforcer les défenses immunitaires de l’enfant et de diminuer les dépenses liées à la santé du nouveau-né.

Selon la sage-femme KONE, le lait maternel est pratique, car il est toujours prêt. Il est aussi économique. Enfin il est écologique, car il ne laisse aucun déchet et ne nécessite aucun transport. Le premier lait connu sous le nom de colostrum est riche en protéines, pauvre en sucre et bourré d’anticorps protecteurs et d’autres éléments bons pour la croissance. « Ce lait est particulièrement important car il est conçu pour favoriser le développement du tube digestif du bébé, en soutenant sa capacité à faire face aux infections bactériennes et virales. Le colostrum est composé d’anticorps maternels, ainsi que d’immunoglobulines A (IGA). Ce dernier étant un élément important du système immunitaire, qui forme une couche défensive dans les voies respiratoires et digestives du bébé », explique-t-elle.

Les bébés allaités sont moins souvent touchés par des infections. Leurs risques d’infections gastro-intestinales (diarrhée et gastroentérite) sont considérablement réduits comparativement aux bébés nourris avec des préparations commerciales, a-t-elle confié, assurant au passage que le lait maternel fournit presque tout ce dont le bébé a besoin. C’est pourquoi, poursuit-elle, «Il est conseillé aux mamans de donner exclusivement le lait maternel au nourrisson pendant les six premiers mois» à cause de sa richesse en protéines, en vitamines, en gras et en sucre, bref si adaptation aux besoins nutritionnels variés. Selon ses explications, l’allaitement peut en outre éviter au bébé nombre de pathologies dont la maladie cœliaque et l’eczéma atopique ainsi que les otites, le syndrome de mort subite du nourrisson et la leucémie infantile. Ça n’est pas tout. Un alitement prolongé de l’enfant, au fil de son évolution vers l’âge adulte, est également préventif de maladies comme le diabète et les maladies cardiaques.

Aux nombres des avantages de l’allaitement, selon Fatoumata KONE, figure également le développement des facultés cognitives du bébé surtout lorsqu’il est prématuré. En effet, les études et la tradition malienne ont démontré, aux dires de notre interlocutrice, que les bébés allaités se distinguent par une intelligence plus élevée et développent moins de troubles du comportement et d’apprentissage.

Pour la maman, déclare la sage-femme, l’allaitement maternel joue un rôle de contraception hormonale et mérite à ce titre l’appellation de ‘’planification hormonale’’. Ce phénomène se manifeste avec un allaitement exclusif de six mois au moins et ne se réalise qu’avec la réunion des conditions suivantes : allaiter le bébé 12h par jours, ne lui donner aucun aliment externe y compris l’eau durant les six premiers mois de sa naissance.

Le geste d’allaiter en tant que contact peau à peau entre la mère et le bébé, l’allaitement répond donc non seulement aux besoins nutritifs du bébé, mais aussi à son besoin de chaleur et de sécurité.

Aly Poudiougou

