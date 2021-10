Subventions du fonds mondial au Mali ; 131 828 224 575 FCFA pour la période 2021-2024

Le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré a présidé le mardi 28 septembre 2021 la cérémonie de présentation des subventions du Fonds mondial au Mali. C’était en présence de la présidente du Comité de coordination du Mali(CCM), Dr Awa Diarra. Pour la période 2021-2024 les subventions s’élèvent à 131 828 224 575 FCFA.

Dans le cadre de la lutte contre les maladies, le ministère de la Santé a bénéficié du secrétariat du Fonds mondial, à titre de subventions des financements importants, à travers plusieurs rounds, auxquels le département a soumissionné. Les premières subventions ont été allouées au Mali à partir de 2003. L’exécution des subventions se fait par les récipiendaires principaux et les sous- récipiendaires. Des notes conceptuelles sont élaborées sur la base des besoins des populations et soumises au Secrétariat exécutif du Fonds Mondial sous forme de requête. Lorsque les subventions sont allouées, des plans d’actions sont élaborés chaque année à partir de la requête initiale. Ces subventions étaient destinées au départ au financement d’activités de Lutte contre le VIH Sida, le paludisme et la tuberculose, à travers des plans d’actions approuvés par le Comité de Coordination du Mali (CCM) et le Secrétariat du Fonds Mondial. Le CCM est l’organe mis en place par le Mali pour coordonner, orienter et suivre la gestion des subventions allouées au Mali par le Fonds mondial. Ensuite, le besoin du renforcement du système de santé a été soumis au Fonds mondial dans les années 2009. Depuis, le Mali continue de bénéficier des subventions du Fonds mondial. De 2001 à nos jours, il a été alloué au Mali 500 millions de dollars US par le Fonds Mondial. Le montant des subventions octroyées est de 201 264 465 Euro pour le VIH, la tuberculose, le paludisme, le renforcement du système de santé et la COVID-19, soit un peu plus de 131 828 224 575 FCFA pour la période 2021à 2024. Les subventions actuelles en cours d’exécution sur la période 2021-2023 sont : VIH Sida : 72 824 694 euros ; tuberculose : 9 440 423 euros ; paludisme : 70 685 656 euros; renforcement du système de santé(RSS): 22 000 000 euros.

La présidente du CCM Mali, Dr Awa Diarra a assisté sur la nécessité d’un accompagnement pertinent du CCM pour jouer pleinement son rôle de mobilisation et de suivi des différentes subventions.

« Pour jouer ce rôle, le CCM a besoin de s’améliorer de façon continue pour aider le pays à mieux cibler les subventions sur les priorités nationales. L’efficacité du CCM me semble-t-il, doit être une des priorités du ministère de la santé et du développement social. Dans le partenariat avec le Fonds mondial, le Mali s’est engagé à cofinancer les subventions à hauteur de 15%. Les engagements antérieurs ont été très appréciés. L’engagement sur la période 2021-2023 est un signal fort attendu par le Fonds mondial», a-t-elle ajouté.

Selon le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, la particularité des présentes subventions réside également dans I ‘augmentation importante de l’allocation. << Il nous appartient, à l’entame de cette nouvelle collaboration marquée par le retour des structures nationales dans la gestion de prendre les dispositions utiles pour une gestion efficiente et efficace des ressources en vue d’une mise en œuvre effective des interventions >>, affirme-t-elle.

Le chemin vers la couverture sanitaire universelle est certes long, indique-t-elle, mais nous y arriverons progressivement et ensemble, pour faire de la santé ‘’un droit humain, un accélérateur de la stabilité et de la sécurité pour notre pays qui en a grand besoin. C’est l’un des moyens de booster le capital humain’’.

Le ministre Sangaré a donné l’assurance que son département, les structures directement responsables de la gestion programmatique et financière des subventions ne ménageront aucun effort pour une gestion rigoureuse, efficace et efficiente des fonds pour l’atteinte des objectifs contractuels.

H. Sow

