«Nous avons réalisé plus de 380 interventions chirurgicales.

Nous avons pu réaliser et réussir des opérations difficiles»

La 27e Mission médicale chinoise composée de 23 personnes (toutes spécialités confondues) est à l’hôpital du Mali depuis le 3 octobre 2020. Dans l’interview qui suit, leur chef, Zhu Danjie (Traumatologue) nous parle de cette Mission et des interventions effectuées durant leur séjour. Entretien !

Aujourd’hui-Mali : Pouvez-vous nous faire l’état de la coopération médicale sino-malienne ?

Zhu Danjie : La coopération sanitaire sino-malienne est sur plusieurs dimensions. Premièrement, depuis 1968 à nos jours, la Chine a envoyé au Mali 27 missions dont les membres s’élèvent à 872. Deuxièmement, la Chine et le Mali se donnent la main pour lutter contre la Pandémie Covid-19. Dans ce cadre, la Chine a déjà fait un don de 1 100 000 doses de vaccin au Mali. Dans les jours à venir, la Chine va offrir au Mali 6 millions de doses de vaccin. Ensuite, durant la 73e Conférence sanitaire mondiale, le président chinois, Xi Jinping, a proposé de créer un mécanisme de coopération bilatérale entre les hôpitaux chinois et les hôpitaux africains. Dans ce cadre, 30 hôpitaux seront construits dont l’hôpital du Mali. La coopération médicale sino-malienne est un modèle, une carte de visite magnifique de la coopération globale Sino-malienne. C’est également l’accent de la coopération entre les deux pays. La Chine et le Mali sont toujours dans une relation très amicale.

Pouvez-vous présenter la 27e Mission médicale chinoise au Mali et quelle est sa mission et les spécialités ?

La 27e Mission médicale chinoise est venue au Mali le 3 octobre 2020. Elle est composée de 23 personnes dont 20 personnels médicaux (médecins et infirmiers), 2 cuisiniers et une interprète. Parmi les membres de la Mission, il y a 1 cardiologue, 1 pneumologue, 1 gastro-angéiologue (fibroscopie), 2 traumatologues, 1 chirurgien, 1 gynécologue, 1 spécialiste ORL, 1 ophtalmologue, 3 anesthésistes, 1 pathologiste, 1 radiologue, 1 échographiste, 1 pharmacien, 2 infirmières (une au niveau du bloc opératoire et une autre au niveau de l’hospitalisation), 1 laborantin, 2 cuisiniers et 1 interprète. La 27e Mission médicale chinoise travaille à l’hôpital du Mali pour aider à soigner les maladies des patients locaux. A travers notre travail et notre expérience, nous augmentons la compétence des médecins des services de l’hôpital du Mali. Chaque année, le gouvernement chinois donne à l’hôpital du Mali des médicaments, des équipements et des consommables. La mission est au Mali pour 18 mois à compter du 3 octobre 2020.

Pourquoi le choix de l’hôpital du Mali pour vos interventions ?

Le choix de l’hôpital du Mali est motivé par le fait que la construction de cet hôpital a été financée par le gouvernement chinois. A ce titre, les médecins chinois travaillent dans l’hôpital du Mali qui est une carte de visite, un modèle de la coopération sino-malienne. Notre installation à l’hôpital du Mali nous permet de mieux soigner les patients maliens.

Pouvez-vous tirer un bilan du séjour de la 27e Mission médicale chinoise au Mali ?

Premièrement, la 27e Mission médicale chinoise a amené à l’hôpital du Mali de nouvelles techniques. Avec ces techniques, les médecins chinois ont réalisé de nouvelles pratiques des opérations que l’hôpital du Mali n’avait pas faites auparavant. Deuxièmement, la Mission médicale chinoise a contribué à la formation des médecins maliens à travers les échanges. La Mission médicale chinoise a aidé à augmenter les compétences des médecins de l’hôpital du Mali. Troisièmement, avec les équipements et les techniques que la Mission médicale chinoise a amenés, nous avons réussi à aider à traiter les maladies et à soulager la douleur de beaucoup de patients. Et face à la situation critique de la pandémie Covid-19, les médecins chinois et les médecins maliens se donnent la main pour traiter les patients souffrant de Covid-19, non seulement des patients locaux, mais aussi des compatriotes chinois qui sont atteints de Coronavirus.

Depuis son arrivée, combien d’interventions la 27e Mission médicale chinoise a-t-elle faites ?

Depuis notre arrivée, nous avons réalisé plus de 380 interventions chirurgicales. Et ce chiffre est toujours en train d’augmenter parce que tous les jours nous continuons à faire des opérations chirurgicales.

Etes-vous satisfaits de votre séjour au Mali ?

Oui, nous sommes satisfaits de notre séjour au Mali car, premièrement, tout le peuple malien nous respecte beaucoup et est très amical avec la 27e Mission médicale chinoise. Deuxièmement, au cours de notre travail à l’hôpital du Mali, les médecins maliens sont très amicaux avec les médecins chinois. Notre coopération est très plaisante. Ensemble, les médecins maliens et chinois ont pu réaliser et réussir des opérations difficiles. Nous avons une troisième satisfaction. Nous savons que le Mali est un pays qui a des contraintes au niveau économique. Mais, face à la pandémie, le gouvernement malien est en train de traiter les patients de Covid-19 et de vacciner son peuple à titre gracieux et gratuit, contrairement à beaucoup de pays américains et européens qui n’arrivent pas à réaliser cette prouesse. Cela est très satisfaisant et nous émeut.

Avez-vous des regrets ?

Effectivement, nous avons des regrets car nous trouvons qu’entre la Chine et le Mali, il y a un écart de conditions. La Chine a des technologies et des techniques très avancées. Malheureusement, le Mali n’a pas ces équipements pour soutenir la mise en pratique de ces techniques avancées. Donc, nous regrettons de ne pas pouvoir utiliser les moyens les plus avancés pour servir mieux et servir plus les patients maliens. Mais la 27e Mission médicale chinoise fait un effort en négociant sans cesse avec la partie chinoise pour qu’elle puisse donner de nouveaux équipements au Mali. La Mission médicale chinoise est envoyée au Mali à partir de la signature d’un protocole par les deux pays, le Mali et la Chine. En fait, la composition des membres de la Mission est faite selon le besoin exprimé par le Mali. Et chaque année, il y a des changements dans ces besoins.

La 27e Mission médicale chinoise est venue avec de nouvelles technologies pour les médecins maliens. Avec ces nouvelles technologies, les médecins et les médecins maliens ont réalisé la première opération de jambes à l’hôpital du Mali. Auparavant, cette opération n’avait jamais été réalisée au Mali. Après cette première opération, le laborantin et les anesthésistes chinois ont réalisé de nouvelles pratiques à l’hôpital du Mali.

Quel conseil avez-vous à l’endroit du gouvernement malien pour l’amélioration de la prestation sanitaire au Mali ?

Comme conseil, premièrement, je dirai au gouvernement malien que la santé est essentielle pour un pays. Et la santé est un secteur qui nécessite beaucoup de financements. J’espère que le gouvernement malien, à partir de sa réalité, augmentera le financement du secteur de la santé. Deuxièmement, j’espère que le gouvernement malien renforcera la capacité sanitaire des régions car nous avons constaté que beaucoup de patients de l’hôpital du Mali viennent des régions et ils viennent tardivement. En renforçant la capacité des hôpitaux des régions, les patients seront traités sur place et à temps. Troisièmement, j’espère que le gouvernement malien va contribuer dans la création du système de télésanté et de téléformation pour permettre de former les médecins locaux. Cela peut également augmenter la capacité des médecins de chaque région.

Comme dernier mot, avez-vous un message pour la population malienne ?

Durant notre séjour de plus d’un an au Mali, nous avons été touchés par l’amitié et le respect du peuple malien envers la Chine et la 27e Mission médicale chinoise. Nous ne pouvons que remercier très sincèrement le peuple malien pour cette marque de sympathie et de soutien. Dans le cadre du protocole entre la Chine et le Mali, la Mission médicale chinoise continuera à servir le peuple malien avec de meilleures techniques et de meilleurs médicaments.

Réalisée par Siaka DOUMBIA avec l’interprétation d’Eva

