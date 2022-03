La 11ème Assemblée Générale du Partenariat National de l’Eau du Mali (PNE-Mali) s’est ouverte le mercredi 30 mars 2020 dans les locaux de Mali-METEO, sous la présidence du secrétaire général du ministère de l’Energie et de l’Eau, Soussourou Dembélé. Au menu de cette rencontre, il est prévu de partager avec les acteurs du PNE, le bilan technique et financier des activités menées au courant de l’année 2021; le projet de programme de travail et le budget de l’année 2022, ainsi que le renouvellement des organes du PNE-Mali pour un mandat de trois ans.

Créé le 18 avril 2003, le Partenariat National de l’Eau du Mali (PNE-Mali) est une organisation à but non lucratif regroupant les structures, organisations ou institutions relevant tant du secteur public que du secteur privé, des organisations de la société civile, socioprofessionnelles, les collectivités décentralisées et tout autre organisme intervenant dans le secteur de l’eau et de l’environnement.

Sa principale mission est de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles et individuelles des acteurs du secteur de l’eau en vue de la promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) au Mali.

En dépit des difficultés rencontrées par le PNE-Mali durant l’année écoulée, l’on note quelques acquis entre autres : la tenue régulière des réunions statutaires ; la mise en œuvre du Programme Mondial d’Appui à l’accélération de la mise en œuvre de la GIRE au Mali avec un appui financier du GWP/AO ; la rencontre d’échange avec la consultante des Pays-Bas dans le cadre de l’évaluation du potentiel de coopération entre le PNE du Mali et des Pays-Bas tenue du 02 au juin 2021.

Dans leurs interventions, le Président du PNE-Mali, Navon Cissé, et le secrétaire général du ministère de l’Energie et de l’Eau, Soussourou Dembélé, ont invité les participants à un examen minutieux des documents soumis à leurs appréciations afin de formuler des recommandations fortes pour une meilleure orientation des actions futures.

Sidiki Dembélé

