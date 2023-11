16ème conseil d’administration du BRMN : Le budget de l’exercice 2024 chiffré à 274 238 000 F CFA

Le du Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles (BRMN) a tenu sa 16ème session de Conseil d’Administration consacrée à l’adoption du budget de l’exercice 2024. Ce budget, selon Lafia Camara, président du conseil d’administration, au titre de l’exercice 2024 est chiffré en recettes et l en dépenses à 274 238 000 francs CFA, dont 88,82% en subvention de l’Etat soit 243 588 000 de FCFA, 7,53% sur ressources propres soit 20 650 000 FCFA et 3,65% du Réseau des BRMIN/UEMOA soit 10 000 000 de FCFA.

Pour le PCA, ce budget s’articule autour d’un programme d’activités en 2024. Il s’agit notamment les activités de Sensibilisation, Communication, de pré-diagnostic, de diagnostic stratégique, du suivi de l’adoption et la mise œuvre du Programme de Relance Phase II 2023-2025 conformément à la lettre N°621/MIC-SG du 20 Octobre 2023. Egalement, le plan d’actions de ce programme d’activités 2024 fera l’objet d’un point d’exécution en conformité avec le document de Programme Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2023-2025 du Département de l’Industrie et du Programme 2.084 dédié au développement du Secteur Industriel , l’amélioration de la compétitivité des Entreprises et le processus de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises. Lors de cette 16ème session, le PCA a attiré l’attention du Ministre de l’Industrie et du Commerce, l’ensemble des acteurs et partenaires du Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau sur l’insuffisance des moyens nécessaires pour une amélioration de la compétitivité de nos entreprises.

Au cours de cette 16ème session du Conseil d’Administration du BRMN, les participants ont examiné et adopté des projets de documents tels que le procès-verbal et les recommandations de la 15ème Session du Conseil d’Administration du BRMN, du rapport d’activité à mi-parcours 2023 du Directeur général du BRMN , le projet de Programme d’activités 2024 …

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

