25ème Conseil d’administration de la CMSS : Plusieurs procès-verbaux et rapports examinés et adoptés

Les administrateurs de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) ont tenu, hier jeudi, la 25e session ordinaire du conseil d’administration de cette institution de prévoyance sociale sous la présidence du Mme Diéminatou SANGARE, ministre de la Santé et du Développement Sociale.

Cette session ordinaire qui a réuni douze administrateurs a examiné et adopté plusieurs points importants. Au nombre de ceux-ci, l’examen et l’adoption du procès- verbal de la 23e session ordinaire, de l’état d’exécution des recommandations de la 23e session, du procès- verbal de la 24e session et 4e session extraordinaire de la CMSS, du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers de la CMSS au titre de l’exercice 2019, du rapport d’activités au 31 décembre 2020 et le projet de révision du cadre organique et de l’organigramme de la CMSS.

L’occasion a été indiquée par la présidente du conseil d’administration, Mme Diéminatou Sangaré, ancienne directrice de la CMSS devenue Ministre de la Santé et du Développement Sociale, de rappeler que la CMSS est un établissement à caractère administratif qui a adhéré à la conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRESS) depuis février 2016. Avant de poursuivre que cette 25 ème session se tient dans un contexte où, à l’instar des autres organismes de protection sociale, la CMSS a été impactée dans l’exécution de ses activités par la crise socio-sanitaire qui a ébranlé le monde entier.

A l’en croire, en dépit des effets néfastes de cette pandémie, la CMSS a pu assurer ses missions essentielles en faveur de ses assurés notamment la mobilisation des recettes techniques, le paiement régulier des pensions et des prestataires conventionnés à l’AMO. C’est ainsi qu’elle a salué les efforts du nouveau le Directeur Général et l’ensemble du personnel en leur encourageant à persévérer dans cette lancée. Il s’agit, selon elle, de maintenir le cap de l’amélioration de la qualité de service au profit des usagers de la caisse.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

