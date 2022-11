La Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) a tenu la 25ème session ordinaire de son conseil d’administration au siège du Conseil national du Patronat, le jeudi 24 novembre 2022. Cette session était présidée par Pr Mamadi Kane, président du conseil d’administration en présence du médecin général, Bakary Dembélé, directeur général de la CANAM ainsi que des administrateurs.

L’ordre du jour de cette session portait sur l’examen et l’adoption, par les administrateurs, du procès-verbal de la dernière session, de l’état de mise en œuvre des recommandations issues de la 24ème session du conseil d’administration, du compte de gestion au titre de l’exercice 2021, de l’état d’exécution du budget de l’exercice clos au 31 décembre 2021, du programme d’activité et du projet de budget 2023.

Selon Pr Mamadi Kane, président du conseil, le rapport d’activité de la CANAM au 31 décembre 2021 a été élaboré sur la base du programme d’activité de la douzième année de mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire. Il rapporte également que le budget prévisionnel de l’année 2021 se chiffrait à 75 063 000 000 FCFA. Au titre des cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2021, la somme de 84 552 452 972 FCFA venant de la CMSS et de l’INPS a été encaissée, 44 500 000 000 FCFA ont été mis à la disposition des Organisations gestionnaires déléguées OGD à savoir l’INPS et la CMSS.

Parlant de l’exercice en cours, il a déclaré qu’au 30 juin 2022, le montant des recettes mobilisées par la CANAM, toutes ressources confondues, s’élève à 34 551 137 542 FCFA avec un taux de réalisation de 39% par rapport au montant prévisionnel annuel de 87 494 167 927 FCFA. « A la même période, les cotisations AMO des Organismes Gestionnaires Délégués (INPS et CMSS) pour le compte de la CANAM se chiffrent à 33 691200 337 FCFA avec un taux de réalisation de 39% par rapport à la prévision des cotisations de 85 491 167 927 FCFA ». A l’analyse de ces chiffres au 30 juin 2022, le président du conseil d’administration juge le taux de réalisation des recettes encaissées insatisfaisant comparativement au taux d’exécution des dépenses. Il a annoncé que le projet de budget 2023 en dépenses et recettes s’élève à 99 267 019 682 FCFA, soit un accroissement de 13,46%. Par ailleurs, Pr Mamadi Kane, président du conseil d’administration, a rappelé que malgré quelques difficultés, la CANAM a pu tenir certaines activités. Il s’agit de l’immatriculation des assujettis, le recouvrement des cotisations, le paiement des prestataires, l’information et la sensibilisation du public et l’amélioration des conditions de travail.

Quant au médecin général Bakary Dembélé, Directeur de la CANAM, il indique que le projet de budget 2023 va permettre à la caisse d’atteindre des objectifs opérationnels notamment, la couverture de la population du régime d’assurance maladie universelle, le renforcement des capacités financières de la caisse, l’amélioration des prestations et des qualités de soins des assurés. « Le programme d’activité 2023 est bâti autour des axes stratégiques d’après le plan stratégique 2021-2025 de la Caisse nationale d’assurance maladie » a précisé le médecin général.

Binafou Dembélé, statgiaire

