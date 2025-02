Karim Al-Hussaini dit «Aga Khan», chef religieux et richissime philanthrope, est décédé le mardi 4 févriers 2025 à Lisbonne (capitale du Portugal), à l’âge de 88 ans.

Le richissime philanthrope aimait le Mali où la nouvelle de sa disparition a été reprise par les organes essentiels du paysage médiatique malien.

Avant sa mort, l’Aga Khan avait désigné son successeur dans ses dernières volontés, selon la pratique chiite du “nass” (transfert de l’imamat d’un imam à l’autre par le biais d’une désignation explicite, de la même façon que le prophète Mahomet a été désigné par Dieu, selon la tradition). Selon une témoin trouvée dans le centre de Lisbonne où le drapeau vert barré d’une bande rouge des ismaéliens a été mis en berne mercredi au-dessus du palais Mendonça, ce vaste hôtel particulier que l’Aga Khan avait rénové pour en faire le siège mondial de sa communauté il y a dix ans, son fils qui va lui succéder “a été bien préparé par son père pour continuer à servir et à guider notre communauté”.

Né le 13 décembre 1936 à Genève, Karim Al-Hussaini avait été intronisé en 1957 49ème imam des ismaéliens nizârites. À moins de 21 ans, il succédait ainsi à son grand-père Mahomed Shah. Son père Ali, s’était vu écarter de la succession après son mariage tumultueux avec l’actrice américaine Rita Hayworth. Le prince Karim s’était donné pour mission de développer l’oeuvre déjà considérable de son grand-père qui a créé des hôpitaux, des logements, ou des coopératives bancaires dans les pays en développement. L’héritier a investi une vaste partie de l’immense fortune familiale, dont le montant n’est pas connu, dans les pays les plus démunis, alliant philanthropie et sens des affaires, grâce notamment à la création de l’AKDN, une gigantesque fondation qui revendique 96.000 employés dans le monde.

Depuis 1984, ce réseau comprend une branche dédiée au développement économique, le Fonds Aga Khan pour le développement économique (AKFED), qui génère des recettes annuelles de 4,5 milliards de dollars. Son fils qui va lui succéder, est celui nommé Rahim Al-Hussaini. Il sera le nouveau chef à la tête des ismaéliens nizârites, une branche de l’islam chiite, sous le titre d’Aga Khan V. Conformément à la décision testimoniale du défunt père, “le prince Rahim Al-Hussaini Aga Khan V a été nommé comme le 50e imam héréditaire (leader spirituel) des musulmans chiites ismaéliens, suite à l’ouverture du testament de son défunt père, le prince Karim Al-Hussaini Aga Khan IV, décédé dans la nuit de mardi à mercredi à Lisbonne, au Portugal, à l’âge de 88 ans”, ont annoncé mercredi en fin de journée les autorités de ce groupe musulman chiite.

Descendant direct du prophète Mahomet, Rahim Al-Hussaini, né du premier mariage de l’Aga Khan IV, prend ainsi la direction spirituelle de cette branche du chiisme qui compte entre douze et quinze millions de membres répartis à travers le monde, notamment en Asie centrale et du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient. Âgé de 53 ans, il est père de deux enfants et diplômé en littérature comparée de l’Université Brown, aux Etats-Unis. Il est mort “paisiblement” à Lisbonne mardi, “entouré de sa famille”, annoncé un communiqué émanant de la fondation, qui a son siège mondial établi à Lisbonne depuis 2015. Les cérémonies de ses funérailles au sein de sa communauté, auront lieu prochainement.

Héritier de son grand père, le prince Karim Aga Khan IV avait été intronisé le 11 juillet 1957 à Dar-es-Salam, en Tanzanie. Le roi Charles III s’est dit “profondément attristé” par son décès, évoquant “un ami personnel depuis de nombreuses années”. “Il était un symbole de paix, de tolérance et de compassion dans notre monde troublé”, a réagi sur X le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

L’Aga Khan a eu quatre enfants : Zahra, Rahim, qui va lui succéder, et Hussain, nés de son premier mariage avec le mannequin britannique Sally Crocker-Poole, puis Aly, né en 2000 d’une seconde union avec la juriste allemande Gabriele zu Leiningen, dont il a divorcé en 2004.

La Rédaction

