4e mission économiques et commerciale au Brésil : Sésame remet le couvert du 1er au 5 mai

Sésame-SARL, la société spécialisée dans les “relations publiques et facilitation d’affaires” de notre compatriote, Adama Noumpounon Diarra, après le succès des précédentes missions économiques et commerciales au Brésil, organise la 4e édition.

Au cours des 16 dernières années, la Chambre de commerce Cédéao-Brésil a consacré ses activités à ouvrir le marché aux entreprises, institutions et gouvernements intéressés par les relations sur le continent africain.

Dans sa trajectoire, elle a réussi à établir des partenariats solides avec des agents et des institutions de développement économique, commercial, social et culturel qui sont importants pour le plan stratégique des entreprises qui cherchent à pénétrer l’Afrique ou étendre leurs activités et/ou placer leurs produits.

Elle regroupe plus de 50 des plus grandes entreprises brésiliennes qui opèrent dans les domaines multiples et variés et entretiennent des relations commerciales avec l’Afrique depuis plus de 16 ans, avec plus de 1,3 milliard de dollars d’échanges.

Le Salon de l’agriculture Agrishow2023 auquel Sésame est invité et qu’il veut faire profiter aux entrepreneurs maliens, est le plus grand et le plus important salon des technologies agricoles au Brésil et l’un des plus grands au monde.

C’est le seul salon professionnel qui rassemble des solutions agricoles pour tous les types de cultures et toutes les tailles de propriété et il est reconnu comme la principale vitrine des principales tendances technologiques et innovations de l’agro-industrie.

En plus de présenter l’innovation, les nouvelles technologies et les meilleures pratiques dans les techniques de manutention sur le terrain, Agrishow joue un rôle important dans le développement de l’industrie agricole en créant un environnement prospère pour faire des affaires, établir des liens et stimuler l’évolution de l’agro-industrie au Brésil.

Le Brésil est le plus grand producteur de denrées alimentaires, après la Chine et les Etats-Unis, et le deuxième exportateur derrière les Etats-Unis.

Mais il peut faire plus. Il dispose de nombreuses surfaces légalement arables et disponibles, d’un climat favorable pour produire pratiquement toute l’année et du savoir-faire technologique pour produire sur des sols originellement infertiles des climats tropicaux de basse latitude.

En raison de ce potentiel, le Brésil est largement considéré comme le principal espoir de production alimentaire supplémentaire dont le monde aura besoin dans les 30 prochaines années.

L’attente mondiale est que le Brésil contribuera à 40 % de la future demande alimentaire supplémentaire de la planète. Le Brésil est en bonne position pour relever son défi, non seulement en raison de la disponibilité des terres, des conditions climatiques favorables et de l’abondance de l’eau, mais aussi grâce à l’efficacité et la durabilité de ses processus de production, qui a attiré l’attention du monde compte tenu de son statut de pays tropical et émergent.

Le Brésil est le sixième pays le plus peuplé, avec plus de 200 millions d’habitants, et fait partie des plus grandes économies du monde en termes de PIB.

A Kalambry

