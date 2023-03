8 mars 2023 au stade Omnisports : La participation massive des femmes de la CMSS au défilé.

“Quand les femmes s’engagent, tous les obstacles deviennent des opportunités. “Ce dicton cadre avec les braves et valeureuses dames de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) sous la présidence de Mme Diallo Aïssata Maïga, à l’instar de toutes les femmes du Mali et du monde entier ne sont pas restées en marge des festivités commémorant la journée internationale des droits de la femme, instituée le 8 mars. La présente édition qui a été marquée par la présence du Président de la transition, Colonel Assimi GOITA au stade Omnisports, est un signal fort pour les femmes du Mali sorties massivement pour porter haut leur voix. On pouvait se rendre compte que ces femmes ont soif de paix. Elles l’ont réclamé lors du défilé.

Ainsi sous le leadership du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, les femmes relevant du ministère de la Santé et du Développement social ont mouillé le maillot sur conseils de leu ministre de tutelle, Mme le ministre Diéminatou SANGARE. Toutes confondues, les femmes de la CMSS, de l’INPS, de la CANAM, de l’ANAM, de la DNPSES, de la DNDS, de l’ANASR, de l’INFS et celles du cabinet ont défilé avec brio au nom du département.

Avec le thème national « les femmes actrices incontournables, débout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation du Mali », les amazones ont prouvé que pour le Mali, aucun effort n’est de trop. Selon Mme Diallo « les femmes de la CMSS sont prêtes à aller plus loin pour réaffirmer leur soutien aux autorités pour le retour de la stabilité dans un Mali épris de paix ».

A noter qu’à la veille, le Directeur Général avait souhaité une très bonne fête aux femmes particulièrement, celles de la grande famille CMSS.

Vivement, le 8 mars 2024. Bonne fête.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM/CMSS

