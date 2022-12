La communauté explique les approches et méthodes L’ONG TOSTAN aux journalistes

Dans la cadre de la mise en œuvre de ses actions de lutte contre la pratique de l’excision et le mariage des enfants, l’ONG TostanMali a organisé un panel dans la village de Sémona situé à 15 km du cercle de Baraoueli dans la région de Ségou. Cette activité vise à expliquer les approches et méthodes l’ONG Tostan aux hommes de media par les populations de la localité. C’était le jeudi 22 décembre 2022 en présence de la Préfète de Baraouéli, Mme Traoré Korotoumou Sanogo, les maires de 15 communes ayant déclaré l’abandon de la pratique de l’excision et du mariage des enfants

Le chef du village de sémona, Makono Diarra. La représentante du programme National de lutte contre les VBG de la direction Nationale de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille Dr Traoré Awa Traoré, les responsables religieux, les autorités locales et coutumières de Sémona, les hommes de medias, le représentant de l’ONG TOSTAN, Hamadoun Cissé, les animateurs et superviseurs du projet étaient également présents

La langue nationale Bamanakan a été utilisée comme medium pour apporter une plus grande compréhension au prés des populations locales.

Plusieurs sketchs sur l’abandon de l’excision, les droits humains, les violences faites aux femmes autres pratiques néfastes ont été joués par les populations du village de Sémona. Selon les témoignages de certaines personnes, ces sketchs sont une illustration des formations acquises au près de l’ONG Tostan. Plusieurs femmes et hommes ont déclaré publiquement de ne plus pratiquer l’excision après avoir été formés sur les inconvénients de cette pratique sur la femme et de ne plus accepter le mariage de leur fille avant qu’elle n’ait 18 ans.

Selon le représentant de l’ONG Tostan, Hamadoun Cissé A l’entame de ses propos, a salué la population de Sémona pour avoir accueillir en liesse le projet sur « l’Accélération de l’abandon de l’excision et le mariage des enfants ». Pour lui L’ONG Tostan se base sur le renforcement des capacités des communautés avec l’implication de tous les acteurs du développement local, sur la sensibilisation et les mobilisations sociales conduites par les participants eux-mêmes. Elle organise, en outre, des rencontres intercommunautaires. Cette stratégie mène à des consensus communautaires pour l’abandon des normes sociales néfastes tels que l’excision et le mariage des enfants.

Selon la représentante du programme National de lutte contre les VBG de la Direction Nationale de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille Dr Traoré Awa Traoré, l’Etat du Mali et ses partenaires travaillent d’arrache-pied à renforcer les mesures politiques, institutionnelles et juridiques en faveur de l’abandon des violences basées sur le genre en vue de promouvoir l’autonomisation de la femme et l’épanouissement de l’enfant.

Dr Traoré a remercie l’ONG Tostan et ses partenaires financiers, l’UNFPA, les corps préfectoral, le conseil communal de Baraouéli les chefs de village et toutes les populations de la commune pour l’atteinte de ces résultats qui traduit le changement de normes sociales c’est-à-dire la non excision et le fin du mariage des enfants. Elle a rendu hommage à toutes les ces communautés villageoises pour cette importantes décision qui selon elle restera longtemps graver dans la mémoire collective des populations. Elle a exhorté au respect strict de ce noble engagement prescrit dans la convention locale avant de rassurer que le département de promotion de la femme ne ménagera aucun effort pour les accompagner.

Ousmane Ladji Bamba

Commentaires via Facebook :