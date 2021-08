Accountability Lab Mali s’offre un nouveau siège

Moussa Kondo le directeur pays d’Accountability Lab Mali et ses collaborateurs ont procédé à l’inauguration de leur nouveau bureau le jeudi 13 août 2021 à Magnambougou Faso-Kanu. Le directeur pays Monsieur Kondo, dédié ce nouveau cadre de travail à la promotion de l’intégrité et de la bonne gouvernance.

Accountability Lab Mali a déménagé pour un nouveau local, plus spacieux, accueillant avec de la verdure. Pour la présidente du CA, Niama Koné et le directeur pays d’Accountability, ce nouvel espace de travail vise d’un côté à offrir un meilleur cadre de travail au personnel. Et d’autre part, il va servir de cadre de réflexion sur les questions d’intégrité, de bonne gouvernance.

« Cet espace est ouvert à toute personne désireuse d’apporter de la valeur ajoutée à notre engagement pour la bonne gouvernance », a fait savoir Monsieur Kondo. Qui par ailleurs en appel à fédérer les efforts pour encourager la transparence et lutter contre la corruption dans notre pays. En effet, depuis 2016 qu’elle a ouvert ses portes au Mali, la structure ne cesse de travailler sur les questions de gouvernance, de transparence, de lutte contre la corruption, d’engagement et de participation citoyenne. Une vision qu’elle pilote au mieux à travers son projet phare ‘Accountability Integrity’ . Cette célébration des fonctionnaires honnêtes de l’administration publique, est devenue un véritable tremplin pour encourager les fonctionnaires dans les services publics à l’intégrité. De plus, Accountability lab Mali mène d’autres activités et projets qui couvre l’ensemble du pays. Et ces activités n’ont d’autre objectif que d’encourager la bonne gouvernance et ce qu’elle englobe.

La cérémonie inaugurale du nouveau local, a enregistré la présence des partenaires d’Accuntability lab Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

