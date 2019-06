IntegrityIdol est une campagne que le Lab mène depuis 2014 après son lancement au Népal. Le programme célèbre les fonctionnaires intègres et s’est depuis étendu au Pakistan, au Sri Lanka, au Nigeria, au Mali, au Libéria, en Ouganda, en Afrique du Sud et, plus récemment, au Mexique.

Le but de cette campagne selon la représentation d’Accountability Lab Mali, est d’inviter le public à nommer des fonctionnaires exceptionnels dans les différents secteurs du gouvernement qui font preuve d’honnêteté et d’intégrité dans des circonstances difficiles. Elle vise également, ajoute le programme, à recadrer le débat autour de la corruption en ” nommant et en célébrant” ceux qui font le bien autour d’eux, plutôt que de pointer du doigt les comportements criminels. Le Lab travaille aussi avec les lauréats pour provoquer le changement des habitudes au sein des institutions, former des coalitions pour la réforme et encourager les jeunes à servir les citoyens avec intégrité.

La campagne au Mali à trois ans. Au fur et à mesure que la campagne s’est faite mieux connaître du grand public, indique l’organisation, il est devenu nécessaire de différencier son image. Le Lab a donc décidé de renommer la campagne IntegrityIcon. Le fondateur et directeur exécutif d’AccountabilityLab, Blair Glencorse, a signalé que cette décision a déjà été approuvée par le conseil d’administration mondial de l’organisation en mai et qu’elle prend effet aujourd’hui. “IntegrityIdol a connu une croissance fulgurante et, maintenant, nous voulons nous assurer qu’elle possède une marque unique qui se démarque dans l’esprit des gens qui veulent une meilleure gouvernance partout. Cette nouvelle image de marque nous permettra également d’assurer la continuité entre les pays à mesure que la campagne s’étend vers de nouveaux endroits et avec de nouveaux partenaires” a-t-il précisé. Et d’ajouter : “Le programme évolue également pour inclure un travail plus approfondi avec les partenaires gouvernementaux et cette nouvelle image de marque nous permet de modifier l’aspect et la perception de nos efforts dans ce sens”. Comme pour les éditions précédentes, la campagne IntegrityIcon s’achèvera chaque année par un vote public pour désigner les gagnants. Pendant la campagne, d’autres activités percutantes auront lieu comme les programmes de bourses pour les jeunes, la production de courts métrages sur les finalistes dans chaque pays ou l’octroi de bourses d’intégrité grâce auxquelles des jeunes serviront avec les IntegrityIcons.

Selon les responsables, des recherches sur l’impact du Laboratoire ont démontré que des programmes comme celui-ci contribuent grandement à soutenir les changements de comportement et l’évolution des normes sociales, en particulier en ce qui concerne l’intégrité et la responsabilité. Les études menées reconnaissent également que l’un des points forts du Lab est la création de ” communautés d’acteurs du changement “, un travail que l’organisation espère parfaire avec IntegrityIcon. Pour visiter le nouveau site Web d’IntegrityIcon, c’est : www.integrityicon.org et suivre le lien link pour télécharger les nouveaux visuels et logos de la campagne.

Hadama B. Fofana

