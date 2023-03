Actions humanitaires et Médicales au Mali : Médecins Sans Frontières dresse son bilan de 2022

Le mardi 21 mars 2023 à l’hôtel Azalaï de Bamako, Médecins Sans Frontières (MSF) a organisé un Café de Presse à l’intention des médias de la place. Présidé par le ministère de la Santé et du Développement social, cette rencontre visait pour l’organisation de présenter son bilan d’activité au Mali de 2023 en terme humanitaire et médical, également d’ébaucher ses perspectives.

Présidée par le représentant du ministère de la Santé et du développement Social, le Dr Ben Moulaye Haïdara non moins directeur général de l’ONASR (office nationale de la santé de la reproduction) avec la participation du ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation représenté par M. Lacine Diarra, en présence des responsables de MSF au Mali, cette rencontre a donné lieu à la présentation : MSF et les activités des différents projets ; de faire le bilan annuel des activités menées ; de souligner les défis rencontrés en 2022 ; de décliner les perspectives pour 2023. Egalement, c’était l’occasion de souligner la collaboration existante entre MSF et le ministère de la santé ainsi que les relations de travail avec celui de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.

Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation médicale et humanitaire internationale dont la mission est d’apporter une assistance médico-humanitaire aux populations menacées par les conflits-armés, les épidémies, pandémies, catastrophes naturelles ou exclus de soins.

Présent au Mali depuis 1985, MSF a investi dans l’assistance humanitaire et sanitaire en parfaite symbiose avec les autorités maliennes. Selon le Dr Haïdara, MSF soutient beaucoup la santé de la reproduction au Mali à travers ses multiples interventions en faveur des femmes et enfants. M. Lacine Diarra atteste à son tour que MSF est une exemplarité dans leur intervention au Mali.

Des présentations faites par les cadres de MSF à savoir son Coordinateur médical, Dr Jean Gilbert Ndong, Lamine Kéita, Responsable Communication, Dr Innocent Kunywana , Chef mission adjoint ainsi que le Prof Didier Tshalala également Chef de mission à MSF. Les médias ont été édifiés sur la mission de MSF au Mali et son apport en terme d’emplois à savoir 2821 personnes employés ( Kidal, Asongo, Douentza, Koro, Koutiala, Teneko, Niono, Tombouctou, Nianfunké, Bamako) . Pour l’année 2021, MSF chiffre ses consultations externes ambulatoires à 600, 500 ; 194,500 cas de paludisme traités ; 17239 consultations en santé mentale ; 12169 accouchements réalisés ; et 6, 540 enfants admis au programmes d’alimentation ambulatoire pour malnutrition sévère aiguës. A cela s’ajoute d’autres réalisations à savoir la réalisation des infrastructures ( CSCOM, forages) etc.

En perspectives pour l’année en cours, MSF annonce entre autre des formations et le renforcement des plateaux sanitaires dans les régions de Niono et Ansongo.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :