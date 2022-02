La Maire du District de Bamako, Adama Sangaré, est monté au créneau pour démentir les allégations selon lesquelles les nouvelles vignettes des engins à deux et à trois roues seraient disponibles en ligne. « Aucune opération de vente en ligne des vignettes des engins à deux et à trois roues n’a été initiée ni autorisée avec un quelconque partenaire », a démenti l’édile de la capitale dans un communiqué en date du 14 février. Pour éviter aux usagers des engins de jeter leur argent dans les mains de ceux qui se livrent à cette entreprise criminelle, l’édile Adama Sangaré rappelle que « les seuls points de d’accès aux vignettes de 2022 restent les guichets de la recette de perception du district de Bamako et ceux des perceptions de la communes II, IV et VI ». Le parton de l’hôtel de ville de Bamako a également invité les usagers à faire preuve de vigilance lorsqu’un éventuel fournisseur leur fait une proposition de ce genre.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :