Affaire Issa Kaou Djim : Jusqu’où ira la Commission ad-hoc ?

Le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, avait convoqué les membres du CNT, le lundi en session extraordinaire afin se pencher sur l’affaire Issa Kaou Djim.

Il nous est revenu que dès le début de cette affaire de l’ex-porte parole de l’imam Mahamoud Dicko, le bureau, en restraint, avait tenu plusieurs rencontres afin d’étudier son cas.

Ainsi le lundi passé, les membres du CNT se sont retrouvés au CICB, leur l’hémicycle de circonstance en séance plénière.

Il s’agissait pour les membres du CNT de constituer une Commission ad-hoc qui va travailler sur l’affaire Issa Kaou Djim, 4è vice président de l’organe législatif de la transition malienne. Les travaux de la plénière étaient dirigés par le 1er Vice-président, Assarid Ag Imbarcawane.

Ainsi une Commission adhoc de 14 membres pilotée par Dr Youssouf Z. Coulibaly, va travailler et produire un rapport qui sera soumis à l’appréciation des membres du CNT.

En clair, c’est suite au rapport produit par la Commission ad-hoc qu’on saura si Issa Kaou Djim sera lâché par les siens devant lesquels, il se tapait la poitrine en disant qu’il a fait partir IBK . Il peut déterminer aussi si le CNT pourrait défendre leur collègue en interpellant le Gouvernement à s’expliquer.

Pour rappel, Issa Kaou Djim, l’ex numéro 10 du M5-RFP et le porte parole du sage, l’éclairé Mahamoud Dicko et imperturbable défenseur de Assimi Goïta, a été arrêté par les éléments de la Brigade de recherche de la gendarmerie du Camp 1 sous un soit transmis du Procureur de la Commune IV qui l’a aussitôt mis sous mandat de dépôt. Il a été inculpé pour atteinte à crédit et incitation à la violence. Son jugement a été fait le vendredi passé et le verdict est attend pour le 3 Décembre prochain, mais il est toujours écroué à la Maison centrale d’arrêt de Bamako. En attendant, le rapport de la commission ad-hoc, beaucoup de citoyens retiennent leur souffle.

Il faut reconnaître que les membres du CNT sont divisés sur la question. Certains pensent qu’il faut abroger le décret de nomination d’issa Kaou Djim et d’autres contre cette décision. Jusqu’où ira le rapport de la Commission ad-hoc sur l’affaire Issa Kaou Djim ?

Seydou Diamoutené

